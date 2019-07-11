"Що відбувається в цій країні?": Німецькі інвестори заявляють про рейдерське захоплення їхньої компанії та врожаю

Про це на пресконференції заявив Ярослав Романчук, керуючий партнер юридичної групи EUCON, яка захищає інтереси інвесторів, інформує БІЗНЕС.

"До нас як юридичної компанії звернулися німецькі інвестори, які, за їхніми словами, зіштовхнулися з проблемою рейдерства в Україні. Але окрім самої проблеми рейдерства, на їхню думку, і по тих документах, які ми бачимо, є сприяння рейдерам з боку представників державної влади в Україні. Проте на сьогоднішній день не можемо стверджувати, чи це є свідоме чи несвідоме сприяння", – сказав Романчук.

Він розповів, що п'ятеро німецьких інвесторів зареєстрували в Україні ТОВ "Вікторія" (Черкаська область), яке залучило в оренду земельні паї і спільно з іншим товариством, де засновником є німецький інвестор Бертольд Вільд, займалося вирощуванням зернових.

На посаду директора цього підприємства був запрошений український представник, якому надали всі повноваження і права на управління. "Але через деякий час виявилося, що цей директор, маючи певні повноваження і зловживаючи своїм правом, відчужив корпоративні права на користь іншої фізичної особи. Це відчуження відбулося без згоди німецьких власників, без рішення зборів засновників ТОВ...З точки зору Цивільного кодексу, з точки зору ТОВ, такі корпоративні права не могли бути відчужені. Тут ми бачимо певний зв`язок уже представників реєстраційних органів. Далі відбулося те, що називається завершенням процедури рейдерства – перепризначення директора та перезаключення договорів оренди землі на інші підприємства, підконтрольні особам, які здійснювали таке захоплення", – розповів захисник.

У свою чергу, німецький інвестор Бертольд Карл Алоіс Вільд, який працює в Україні вже 18 років, виклав свою версію подій. Він повідомив, що найманий український директор припинив ходити на роботу, а потім взагалі відійшов від справ. "Потім з ним зустрівся німецький представник і сказав, що у такій ситуації директор має подати заяву про звільнення. Було складено відповідний протокол, але виявилося, що фірми більше не існує. Немає ні фірми, ні пайових учасників. Все це сталося за одну ніч. Німці були, звичайно, шоковані. Справа в тому, що ділянки фірми "Вікторія" перебували в суборенді і тут постало питання, як ми зможемо отримати ці площі і як це робилося. Ми знайшли реєстратора. У нього ми побачили сфальсифіковані доручення, печатки. Виявилося, що я сам скасував свої договори. Це було у грудні 2018 року. І виявилося, що всі договори оренди були переписані на іншу фірму", – розповів німецький бізнесмен.

За його словами, після цього відбулося засіданні антирейдерської комісії. На ній був присутній державний реєстратор, який здійснив незаконну перереєстрацію. "Він визнав, що це була помилка, що він не контролював ситуацію. Але він не поніс жодного покарання", – сказав Вільд.

Тоді німецькі інвестори звернулися до Міністерства юстиції та подали туди всі необхідні документи, щоб отримати назад свої земельні площі, які вони обробляли, та знову зареєстрували свою фірму.

"Це була весна, час сівби. І тоді ми отримали дозвіл від прокуратури, що нам дозволено засіяти вказані площі, але нормально проводити діяльність ми не могли – нам заважали і сівба розтяглася на 21 день. Після цього люди, які представляли супротивника, кудись зникли. Ми провели роботи щодо захситу рослин від шкідників, бур`янів, нанесли добрива...У цей час протилежна сторона організувала нову фірму і переписала на неї договори оренди... І тут приходить ця зареєстрована фірма і заявляє, що їй належить врожай, який вона і збере. Знову та сама історія повторилася з реєстратором. Знову були підроблені документи, печатки і все це знову пройшло через того самого реєстратора, як це було у перший раз. Тобто всі наші намагання виявилися марними. Тобто виявляється, що я можу підробити документи, віднести їх до реєстратора і чинити все, що заманеться?", – обурився бізнесмен.

Він повідомив, що наступного разу, коли його фірма проводила посівну кампанію (тривала 28 днів), за цим процесом спостерігали представники поліції, також була проведена GPS-зйомка.

"Тим не менш, наш супротивник приходить і заявляє, що сівба і всі роботи були проведена його силами, тому він збере врожай. А коли ми запитали, коли він сіяв, він відповів, що на 10 діб раніше, ніж ми. А коли ми запитали, коли буде збирати врожай – відповідь через 8 днів. Я не перестаю дивуватися тому, що відбувається в цій країні. Якщо так далі продовжуватиметься і реєстратор не понесе відповідальності, верховенство права в цій країні не наступить ніколи.

Ми зараз ми повернулися в ситуацію, яка була рік тому. З тих пір нічого не змінилося. За часів Кучми теж було рейдерство, але тоді ми ще щось могли зробити через суд. Сьогодні все спростилося, зараз діє лише реєстратор. Я вважаю, що це слабке місце всієї правоохоронної системи...Така ситуація просто відлякує інвесторів, незалежно від того, про яку галузь йдеться...Щодо нашого врожаю, ми його зберемо. Можливо для цього доведеться найняти приватну армію. Але такої несправедливості, з моєї точки зору, допускати просто неможна", – наголосив німецький бізнесмен. При цьому він додав, що подібні випадки відбуваються по всій країні.

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