Українські перевізники розробили нові правила для ринку таксі

Асоціація відповідальних перевізників, а також Uklon, Uber, Bolt, Transflot та інші гравці ринку розробили концепцію нового законодавчого регулювання ринку таксі, а також підписали меморандум про співпрацю.

Презентація законодавчої інінціативи відбулася сьогодні, 11 липня, в Американській Торговельній Палаті, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Bolt.

Згідно зі статистикою, річний обсяг ринку перевезень в Україні становить 40 млрд грн, тоді як більша частина перевізників перебуває "в тіні", а це близько 200 тисяч водіїв.

Головна мета законопроекту – легалізувати ринок таксі, змінити застаріле законодавство і впровадити зручний і загальнодоступний механізм для водіїв, який дозволить швидко і зручно оформити дозвіл для здійснення перевезень.

"Результатом нашої спільної роботи стане нове законодавство, яке істотно спрощує роботу всіх учасників ринку пасажирських перевезень, унеможливлює роботу "в тіні" і дає можливість ефективного контролю з боку держави", – сказав регіональний менеджер Bolt в Україні Тарас Потічний.

За його словами, новий закон пропонує скасувати ліцензування для внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та на замовлення, скасувати необхідність обов'язкової реєстрації водіїв як ФОП і потребу мати сертифікований таксометр, а також потребу подавати додаткову звітність.

Натомість пропонується ввести нові категорії перевізників – автомобільний індивідуальний перевізник і автомобільний самозайнятий перевізник. Перший зможе працювати з усіма сервісами та агрегаторами на ринку (включаючи Uklon, Uber, Bolt), другий – повністю самостійно.

Водій повинен буде отримати дозвіл ("токен") автомобільного індивідуального/самозайнятого перевізника, який діятиме протягом певного терміну (на 1 місяць чи 1 рік).

За даними Ain.ua, вартість річного дозволу дорівнюватиме рівню мінімальної заробітної плати, встановленої в бюджеті поточного року. Якщо перевізник буде користуватися електрокаром, плата складе 1/2 від "мінімалки". Вартість дозволу на місяць – 1/12 від річної + 5%.

На перші два роки, пропонується ввести пільгову ставку "токена" – 2500 грн.

"Запропонована модель відповідає інтересам водіїв, які отримують прості і зрозумілі правила доступу і діяльності на ринку, а ми зі свого боку будемо надавати їм всіляку підтримку з тим, щоб забезпечити повне і безумовне виконання нових правил. Також вона відповідає інтересам держави, оскільки дозволить вивести "з тіні" і забезпечити додаткові надходження до бюджету. І, нарешті, така модель в інтересах пасажирів, оскільки створить чесну конкуренцію на ринку, що призведе до зростання якості послуг", – переконує Потічий.

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