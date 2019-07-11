В Україні 200 учасникам енергоринку присвоїли "переддефолтний" статус

НАЕК "Укренерго" оприлюднила список з 200 компаній – учасників ринку електроенергії, яким присвоєно "переддефолтному" статус.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт "Укренерго".
"Статус "переддефолтний" означає відсутність можливості продавати електроенергію, але купувати електроенергію учасники ринку можуть. З огляду на зазначене, з метою уникнення таких наслідків, ДП "Укренерго" закликає всіх учасників ринку дотримуватися правил ринку щодо термінів та умов надання фінансових гарантій", – заявили в компанії.
Зокрема, у цьому списку опинилися держкомпанії "Центренерго", "Укртатнафта", "Укргазвидобування", "Укренергозбут", низка водоканалів і теплоенерго та інші компанії.
Наголошується, що у разі тривалості статусу "преддофолтний" більше двох робочих днів учасник ринку отримує статус "дефолтний" і припиняє свою діяльність на ринку електроенергії. "А у випадку, якщо учасник ринку є постачальником, постачання електричної енергії споживачам такого учасника ринку (або такому учаснику ринку) здійснюється постачальником "останньої надії", – додали в "Укренерго".
Нагадаємо:
- З 1 липня в Україні запрацювала нова модель енергоринку.
- Українська енергетична біржа (УЕБ), яка є організатором енергоаукціонів, оголосила про початок реєстрації учасників на аукціони з продажу електроенергії. Перший аукціон відбувся 27 червня.
- Напередодні запуску нової моделі енергоринку Антимонопольний комітет України попередив учасників ринку про накладення штрафу в розмірі до 10% їх річного доходу у разі зловживання ними домінуючим становищем та за антиконкурентні узгоджені дії.