В Україні 200 учасникам енергоринку присвоїли "переддефолтний" статус

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт "Укренерго".

"Статус "переддефолтний" означає відсутність можливості продавати електроенергію, але купувати електроенергію учасники ринку можуть. З огляду на зазначене, з метою уникнення таких наслідків, ДП "Укренерго" закликає всіх учасників ринку дотримуватися правил ринку щодо термінів та умов надання фінансових гарантій", – заявили в компанії.

Зокрема, у цьому списку опинилися держкомпанії "Центренерго", "Укртатнафта", "Укргазвидобування", "Укренергозбут", низка водоканалів і теплоенерго та інші компанії.

Наголошується, що у разі тривалості статусу "преддофолтний" більше двох робочих днів учасник ринку отримує статус "дефолтний" і припиняє свою діяльність на ринку електроенергії. "А у випадку, якщо учасник ринку є постачальником, постачання електричної енергії споживачам такого учасника ринку (або такому учаснику ринку) здійснюється постачальником "останньої надії", – додали в "Укренерго".

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