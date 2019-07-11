Рада повернула "зелений" тариф домашнім СЕС

Верховна Рада України ухвалила законопроект №10357Д, яким повертається "зелений" тариф для тих домашніх сонячних електростанцій, панелі яких розташовані на землі.

Відповідний документ підтримали 243 народних депутата, повідомляє БІЗНЕС.

Законопроект має повністю вирішити проблему обмеження права приватних домогосподарств продавати надлишок виробленої ними електроенергії за "зеленим" тарифом як з діючими станціями потужністю до 30 кВт, так і з новими станціями потужністю до 50 кВт.

"Цей законопроект виправляє технічні неузгодженості та дає можливість домогосподарствам будувати свої сонячні станції як на землі, так і на дахах і фасадних конструкціях", – пояснив автор законопроекту Олександр Домбровський у Facebook.

Таким чином, нардепи скасували норму квітневого закону, яким заборонили нараховувати власникам домашніх СЕС підвищений тариф за продаж ними електроенергії до енергомережі. Цей закон викликав хвилю обурення серед українців, які витратили значні кошти на встановлення сонячних панелей з розрахунком на те, що з часом вони окупляться через продаж електрики державі.

Нагадаємо:

25 квітня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект №8449-д про запровадження аукціонів з розподілу квот підтримки виробників "зеленої" електроенергії. Поправка № 24 передбачала порядок розрахунку "зеленого" тарифу для СЕС до 50кВт за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд. Таким чином, власники наземних домашніх СЕС втратили право підключати свої електростанції по "зеленому" тарифу.