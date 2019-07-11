В Україні запустили Фонд підтримки стартапів

Сьогодні, 11 липня, в Україні офіційно запустили роботу Фонду розвитку інновацій, спрямованого на підтримку та розвиток інновацій і стартапів.

Як повідомляє БІЗНЕС, презентація державного фонду відбулася в інноваційному парку UNIT.City бізнесмена, співінвестора БІЗНЕС100 Василя Хмельницького.

Як наголосив під час презентації прем`єр-міністр Володимир Гройсман, у процесі створення такого Фонду було важливо забезпечити його прозору і відкриту роботу, "щоб це не була якась чергова державна установа, яка щось закрито буде робити, когось окремо підтримувати".

"Фонд стартапів – це якісний інструмент, який працює у розвинутих країнах. Тепер він буде і в Україні – прозорий, прогресивний і ефективний. Ми наповнили його ресурсом. Сьогодні це 400 мільйонів реальних грошей, які будуть направлятися на підтримку таких стартапів – від 25 тисяч до 75 тисяч доларів до 24 місяців реалізації проєктів", – сказав глава уряду. При цьому він не виключив, що бюджет Фонду в мабутньому може зрости до 4 млрд грн.

У свою чергу, міністр фінансів Оксана Маркарова зауважила, що до цього часу в Україні не було інструментів підтримки стартапів на початковому етапі. За її словами, при створенні українського Фонду був врахований досвід євпропейських країн, зокрема Австрії, Польщі, Фінляндії, Швеції.

"Наш бюжет зараз складає 390 млн грн. Ми його спрямовуємо на надання грантового фінансування, але інше фінансування також може бути можливим", – зазначила Маркарова.

Загальне керівництво Фондом та всі рішення ухвалюватиме наглядова рада, до складу якої увійдуть сім представників, в тому числі засновниця компанії Horizon Capital та співзасновниця БІЗНЕС100 Олена Кошарна.

Також у Фонді працюватимуть експертна рада, яка складається з 10 вузькопрофільних експертів. Вони робитимуть висновки по проєктах, зокрема, щодо технічної доцільності.

Конкурсна комісія включатиме сімох представників, які безпосередньо відбиратимуть проєкти для надання фінансування.

Операційний блок забезпечуватиме діяльність Фонду та адміністрування програм.

"Управлінням Фонду буде займатися наш Офіс управління іншими державними та міжнародними інвестпроєтками. Тому Фонд взагалі не матиме адмінстративного персоналу і не буде проїдати ті кошти, які виділяються на проєкти", – зауважила міністр.

Найближчим часом наглядова рада має оголосити конкурс проєктів, а протягом місяця відбудеться розгляд заявок та визначено перших переможців.