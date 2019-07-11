Єврокомісія обіцяє Україні 25 млн євро на "цифру"

Про це йшлося на зустрічі представників Єврокомісії з радником президента України Михайлом Федоровим, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу президента України.

Зазначається, що на зустрічі радник президента України представив європейським партнерам цифровий план дій. "Ми маємо дуже чіткі плани на рік та ключові показники ефективності до 2024 року. "Держава у смартфоні" для мене – це коли українець може вирішити будь-яку свою життєву чи бізнесову ситуацію онлайн в один клік і бажано зі смартфона, коли наш громадянин назавжди забуде, який вигляд має чиновник і де він знаходиться, коли українці зможуть активно брати участь у державотворенні через смартфон", – сказав Федоров.

Представники Єврокомісії, зі своєї сторони, повідомили про підготовку міжнародного проєкту допомоги Україні на розвиток цифрової економіки та надали свої рекомендації до концепції "Держава у смартфоні".

"Ключові пропозиції стосувалися розвитку ідентифікації громадян, запровадження ефективної структури управління розвитком сфери та організації виконання поставлених амбітних завдань", – зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо:

У травні 2019 року президент Володимир Зеленський анонсував проєкт "Держава у смартфоні", який дозволить кожному громадянинову за допомогою телефону контролювати владу та її дії.

На початку липня предстаники Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) запропонували владі своє бачення реалізації проєкту "Держава у смартфоні".

За даними Кабінету міністрів, 125 послуг вже надається в електронному вигляді, проте більшість з них не працює на 100% в онлайні, а система ідентифікації залишається незручною для громадянина та бізнесу.

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