Уряд затвердив умови запуску проєкту фінансування підприємств АПК

Кабінет Міністрів України затвердив вимоги до банків-учасників спільного з Європейським інвестиційним банком проекту "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" та валютно-фінансові умови субфінансування. Загальна вартість проекту складає 800 млн євро.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

Проєкт спрямований на підтримку розвитку аграрного бізнесу, а саме малих і середніх виробників – до 70% від загального обсягу фінансування. Ще 30% будуть інвестовані в інфраструктуру операторів державного сектору: дослідні станції, випробувальні лабораторії, обладнання для досліджень та професійного навчання. Кредити будуть надаватися терміном до 10 років.

В рамках реалізації проєкту планується надання довгострокового фінансування за такими напрямами:

- первинне виробництво зернових та олійних культур;

- розвиток, модернізація та сертифікація потужностей для сушки, очистки, сортування, тестування і зберігання зернових та олійних культур;

- реконструкція виробничих потужностей аквакультури та рибного господарства;

- обладнання та інфраструктура для рибопереробки та консервування;

- дослідні станції, випробувальні лабораторії, обладнання для досліджень та професійного навчання, служби поширення сільськогосподарських знань та сертифікації, системи контролю та моніторингу рибного господарства.

"Реалізація проекту позитивно вплине на бізнес-клімат, створить передумови для активізації інвестиційної діяльності і допоможе українським аграріям наростити виробничі потужності та створити нові робочі місця", — сказав заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Гелетій.

Нагадаємо, у вересні 2016 року було ратифіковано фінансову угоду (проєкт "Основний кредит для аграрної галузі – Україна") між Україною та Європейським інвестиційним банком.

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