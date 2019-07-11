Уряд дав "зелене світло" двом інноваційним проєктам у Дніпрі

Кабінет міністрів України затвердив фінансування на суму 22 млн грн двох інноваційних проєктів у Дніпрі.

Про це повідомив директор "Агентства розвитку Дніпра" Володимир Панченко під час круглого столу в "Укрінформі", присвяченого створенню екосистеми інновацій у Дніпрі, БІЗНЕС.

За його словами, йдеться про фінансування проєкту бізнес-інкубатора і проєкту виставкового центру на суму 22 млн грн для Industrial Park "Innovation Forpost".

"У нас амбіційні задачі по цьому проєкту залучити 200 млн доларів по цьому проєкту протягом наступних 5 років", — сказав голова асоціації.

У свою чергу, керівник індустріального парку Олена Іваницька повідомила, що загалом його територія займатиме 140-240 тис. кв. метрів, з них 18 тис. кв. метрів буде відведено для виставкового комплексу.

Проєкт складатиметься з трьох частин. Перша черга — цех старовинної ливарні, побудований бельгійським інвестором ще на початку 20 століття. Загальна площа приміщення — 7 тис. кв м. Будівля дуже вдало розташована, тож там буде збудований акт-простір для проведення мистецьких заходів та фестивалів.

Весь проєкт "Innovation Forpost" оцінено в 109 млн грн.

Також на кошти гранту Євросоюзу планується збудувати бізнес-інкубатор, який має стати одним з ключових елементів в екосистемі бізнес-інновацій в Дніпрі. Сума гранту становить 10 млн грн. За ці кошти зведуть центру транспортних інновацій, де б відбиралися та опрацьовувалися технології, які є у сфері різного виду транспорту у місті Дніпро.

Нагадаємо, у Львові побудують сучасний IT-комплекс Innovation District IT Park, в який планується інвестувати $180 млн