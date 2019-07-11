Не IKEA єдиним: В Україну планують зайти ще кілька світових брендів

До кінця поточного року на український ринок планують вийти кілька міжнародних брендів.

Про це повідомив керівник департаменту стратегічного консалтингу компанії Ukrainian Trade Guild (Українська торгова гільдія) Костянтин Олійник, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Укрінформ.

"До кінця року ми очікуємо відкриття IKEA, North Face, до Харкова повернеться Marks & Spencer (був закритий протягом останнього року) і низка інших брендів", — розповів Олійник.

Також, за його словами, в Україну планують зайти американський взуттєвий бренд Steve Madden, французький бренд одягу The Kooples, магазин іграшок Coin, італійська мережа ресторанів і маркетів Eataly.

Однією з причин зацікавленістю українським ринком експерт назвав падіння споживчих настроїв в Європі і розвиток електронної торгівлі. Це змушує великих міжнародних рітейлерів виходити на нові потенційно прибуткові ринки.

За даними Української торгової гільдії, в 2018 році на ринок України вийшло або повернулося 22 міжнародних бренди.

Нагадаємо, нещодавно шведська група компаній IKEA, яка є найбільшим у світі продавцем меблів і товарів для дому, запустила веб-сайт для українських споживачів і почала кампанію з набору персоналу в Україні.