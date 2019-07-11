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Не IKEA єдиним: В Україну планують зайти ще кілька світових брендів

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До кінця поточного року на український ринок планують вийти кілька міжнародних брендів.

Про це повідомив керівник департаменту стратегічного консалтингу компанії Ukrainian Trade Guild (Українська торгова гільдія) Костянтин Олійник, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Укрінформ.

"До кінця року ми очікуємо відкриття IKEA, North Face, до Харкова повернеться Marks & Spencer (був закритий протягом останнього року) і низка інших брендів", — розповів Олійник.

Також, за його словами, в Україну планують зайти американський взуттєвий бренд Steve Madden, французький бренд одягу The Kooples, магазин іграшок Coin, італійська мережа ресторанів і маркетів Eataly.

Однією з причин зацікавленістю українським ринком експерт назвав падіння споживчих настроїв в Європі і розвиток електронної торгівлі. Це змушує великих міжнародних рітейлерів виходити на нові потенційно прибуткові ринки.

За даними Української торгової гільдії, в 2018 році на ринок України вийшло або повернулося 22 міжнародних бренди.

Нагадаємо, нещодавно шведська група компаній IKEA, яка є найбільшим у світі продавцем меблів і товарів для дому, запустила веб-сайт для українських споживачів і почала кампанію з набору персоналу в Україні.

бренд IKEA Українська торгова гільдія