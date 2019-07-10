В Україні удосконалили державну підтримку інвестпроектів

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку проведення експертизи і відбору інвестиційних проєктів, яким може бути надана державна підтримка у формі державних гарантій.

Відповідне рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні, інформує БІЗНЕС.

Зокрема, Кабмін уточнив підстави для надання позитивного або негативного висновку державної експертизи інвестиційних проєктів, які претендують на держпідтримку.

Також визначено, що така експертиза має проводитися протягом 40 робочих днів з дня надходження документів.

"Ухвалена сьогодні постанова зробить більш прозорим процес надання державних гарантій для реалізації інвестиційних проектів. Перш за все — зменшить кількість паперів при оформленні проектів, бо не буде дублювання документів, які подаються для участі у відборі. Ми також вдосконалюємо процедуру експертизи інвестиційних проектів, зокрема - оцінку ризиків Міністерством фінансів України. І насамкінець змінена постанова цілком відповідає принципам трирічного бюджетного планування", — зазначив перший віце-прем`єр України зазначив Степан Кубів.

Як зазначається, постанова спрощує для заявника процес отримання документа про коректність розрахунків інвестиційного проєкту. Замість довідки з банків, для яких непритаманний такий вид діяльності, слід надати документ від потенційного кредитора, який планує фінансувати проєкт.

Зміни до постанови також передбачають, що при ухваленні рішення про надання державної підтримки інвестпроєктам буде враховуватись наявність у суб’єкта господарювання заборгованості перед державою по кредитах, залучених державою або під державні гарантії, а також заборгованість по виплаті заробітної плати своїм працівникам.