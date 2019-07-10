"Дарниця" пройшла аудит на відповідність вимогам GMP

Фармацевтична компанія "Дарниця" пройшла інспекцію Державної служби з контролю за лікарськими засобами та обігом наркотичних речовин, в черговий раз підтвердивши свою відповідність вимогам Належної виробничої практики (GoodManufacturingPractice, GMP).

Як повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу "Дарниці", компанія отримала сертифікат терміном від трьох років, який поширюється на всі ділянки виробництва готових лікарських засобів.

"Дарниця" інвестувала в побудову системи якості та відповідність вимогам GMP більше 200 млн євро. Щорічно компанія спрямовує 10% валового доходу на розробки і дослідження, проєкти автоматизації виробництва і діджіталізаціі процесів", – прокоментував генеральний директор компанії Андрій Обрізан.

Пресслужба додає, що тільки за останні три роки "Дарниця" отримала п'ять позитивних висновків про відповідність вимогам GMP від регуляторних органів України, Білорусі та країн Євросоюзу. Перший подібний сертифікат був отриманий у 2003 році.

Довідка: GMP – загальновизнаний світовий стандарт сертифікації фармацевтичних виробництв. Для європейського ринку він є обов`язковим. В Україні GMP гармонізований з діючими стандартами Європейського Союзу.

Фармацевтична компанія "Дарниця" – лідер з реалізації лікарських засобів в натуральному вираженні з 1998 року. Продуктовий портфель "Дарниці" включає близько 250 найменувань готових лікарських средств. Стратегічні напрямки розвитку портфеля компанії – кардіологія, неврологія і проблеми болю.

Продукція експортується до 16 країн світу. Чистий дохід компанії від реалізації продукції в 2018 році зріс на 18,7% – до 3,002 млрд грн.