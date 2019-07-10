Проблеми з "Укрспиртом" заблокували виробництво 30 тис. т кондитерської продукції

Асоціація виробників кондитерської, харчоконцентратної, крохмалепатокової продукції та кави "Укркондпром" звернулася до уряду та державного підприємства "Укрспирт" з вимогою негайно розблокувати відвантаження спирту підприємствам харчової галузі, оскільки через паралізує роботу десятка підприємств харчової промисловості.

Про це йдеться у відкритому листі-зверненні "Укркондпрому", повідомляє БІЗНЕС.

Зазначається, що через законодавчу колізію та, відповідно, проблеми у роботі "Укрспирту", наразі зафіксована зупинка виробництва 30 тис. т кондитерської продукції. "Кондитерські підприємства вичерпали залишки спирту на складах і змушені призупиняти виробничі лінії та відмовлятися від виробництва значної частки асортименту продукції", – заявляють в Асоціації.

Президент Асоціації Олександр Балдинюк зазначив, що кондитерські підприємства використовують спирт як сировину під час виробництва цілої групи продукції (бісквіти, рулети, шоколадні цукерки тощо), тому після зупинки відвантаження спирту з 1 липня підприємства цю продукцію виготовляти не зможуть.

Він попереджає, що зупинка ліній з виробництва цілого ряду кондитерської продукції призведе до порушення умов вже підписаних підприємствами експортних контрактів на постачання продукції та необхідності сплачувати штрафні санкції за невиконання умов цих договорів.

Нагадаємо, що з 1 липня "Укрспирт" припинив відвантажувати сировину для виробництва горілки через неузгодженість окремих положень Податкового кодексу.

За даними держпідприємства, "Укрспирт" і покупці спирту повинні зареєструвати поставку спирту в реєстрі товарно-транспортних накладних, однак реєстрація накладної на вивіз спирту етилового була виключена з Податкового кодексу (кодекс регулює виключно транспортування горілки та лікеро-горілчаних виробів). Таким чином, "Укрспирт" не може оформити накладну, а штраф за поставку спирту без належної документації становить 200% від вартості поставки (мінімум – 15 тис. грн).