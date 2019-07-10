В Україні розблокували велику приватизацію

Касаційний апеляційний суд Верховного Суду скасував рішення судів нижчих інстанцій, що фактично на рік заблокувало процес великої приватизації, забороняючи уряду затверджувати відібраних інвестиційних радників.

Про це повідомив в. о. голови Фонду держмайна України (ФДМУ) Віталій Трубаров у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Касаційний апеляційний суд у складі Верховного суду підтримав позицію Фонду та скасував забезпечення у нікчемному позові Грант Торнтон, який фактично на рік заблокував процес великої приватизації, забороняючи Уряду затверджувати відібраних інвестиційних радників", – написав Трубаров.

Йдеться, зокрема, про розблокування процесу затвердження інвестрадників на:

Одеський припортовий завод – інвестрадником затверджено компанію Pericles Global Advisory у складі консорціуму з White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine та SARS Сapital;

вугільну компанію "Краснолиманська" – радник "Конкорд Консалтинг" у складі консорціуму KPMG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners;

завод "Електроважмаш" – радник "KPMG Україна" в складі консорціуму Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting;

"Об‘єднану гірничо-хімічна компанію" – радник "BDO корпоративні фінанси" в складі консорціуму Baker Tilly Ukraine, ASSET EXPERTISЕ, Інноваційний центр "Екосистема";

Компанію "Індар" – радник "Конкорд Консалтинг" в складі консорціуму Kreston GCG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners.

Фонд вже надіслав Міністерству економічного розвитку і торгівлі на погодження проєкт розпорядження Кабміну про затвердження радників, після цього документ винесуть на засідання уряду.

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