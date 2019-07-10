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За добу в Україні зареєстрували сотню компаній в онлайн-режимі

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За добу з моменту запуску нової онлайн-послуги з реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) в Україні зареєстровано сотню компаній. 

Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко в ефірі телеканалу ICTV, інформує БІЗНЕС.

Зокрема, він наголосив, що в Україні запроваджено передовий формат онлайн-реєстрації ТОВ. Цей сервіс доступний на порталі "Онлайн будинок юстиції" на сайті Міністерства юстиції України та Урядовому порталі.

"Крім того, що можна зареєструвати компанію, можна так само перевести діючу компанію в онлайн-режим...Буквально за менш, ніж добу вже 100 електронних кабінетів відкрили. Тобто це ті громадяни, які хочуть зареєструвати бізнес за абсолютно європейськими стандартами", – сказав Петренко. 

За його даними, наразі в Україні існує 1 млн 200 активних компаній, юридичних осіб, з них 600 тис. працюють у форматі ТОВ,

Міністр також нагадав, що сьогодні на Урядовому порталі діють 120 електронних послуг, найбільш популярними з яких є, зокрема, електронна реєстрація підприємців фізичних осіб, sms-маяк та реєстрація громадських організацій.

До кінця поточного року уряд планується запустити ще 50 онлайн-послуг. 

Нагадаємо:

  • З 9 липня на порталі "Онлайн будинок юстиції" запрацював новий сервіс, який дозволляє реєструвати ТОВ, а також низку інших послуг в режимі онлайн, без складних бюрократичних процедур.
  • За даними Кабінету міністрів, 125 послуг вже надається в електронному вигляді, проте більшість з них не працює на 100% в онлайні, а система ідентифікації залишається незручною для громадянина та бізнесу.

  • У березні 2017 року Міністерство юстиції та Державне агентство з питань електронного урядування запустили нові електронні послуги у сфері державної реєстрації:

    - для фізичних осіб-підприємців: державна реєстрація фізичної особи-підприємця, внесення змін до відомостей, включення відомостей до реєстру та припинення підприємницької діяльності;

    - для юридичних осіб: державна реєстрація створення юридичної особи та включення відомостей до реєстру.

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