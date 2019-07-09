Зеленський дав старт боротьбі з контрабандою

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про протидію контрабанді і корупції на митниці.

Відповідний документ оприлюднено на сайті глави держави, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що цей указ підписано з метою посилення ефективності протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України, та підвищення рівня довіри бізнесу до державних органів.

Згідно з указом, Кабінету міністрів доручено створити на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади інформаційний ресурс для забезпечення можливості добровільного та публічного декларування товарів значної кількості найменувань, які ввозяться на митну територію України однією партією, та оприлюднювати щомісячні звіти про результати реалізації експериментального проекту щодо унеможливлення ухилення від сплати митних платежів.

Також уряду доручено опрацювати питання оприлюднення у форматі відкритих даних знеособленої інформації про митну вартість товарів, які переміщуються через митний кордон України, та запровадити систему обміну в режимі реального часу інформацією з відповідними інформаційними системами інших держав щодо митного оформлення товарів, які переміщуються через український митний кордон.

У свою чергу, виконуючий обов'язки голови Державної фіскальної служби Олександр Власов запевнив, що митниця, "як ніхто, готова ще більш активно включитися в роботу з викорінення "чорних" та "сірих" схем, припинення контрабандних потоків".

"Тим більше, що процес активізований, діє бастіон, наш податковий, митний блоки та податкова міліція сконцентровані на зменшенні тіньової економіки, контролі за товаром від кордону до споживача, повноті декларування та сплаті податків", – написав він у Facebook.

Власов також повідомив, що планується зустріч з очільником митниці Максимом Нефьодовим, щоб обговорити практичну реалізацію указу.

Нагадаємо, 6 липня президент України Володимир Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької і Львівської митниць написати заяви про звільнення. Тоді ж він анонсував підписання указу про боротьбу з контрабандою.

Читайте також:

The Детектор: Що робить влада для бізнесу

Інновації тіньового ринку від чиновників та контрабандистів