На українській митниці полетіли перші голови

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, інформує БІЗНЕС.

"За результатами наради в Ужгороді я прийняв рішення про звільнення від виконання обов'язків керівників чотирьох митниць Західного регіону – Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької", – написав він.

Нагадаємо, 6 липня президент України Володимир Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької і Львівської митниць написати заяви про звільнення.

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