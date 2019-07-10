В Україні скасували ліміт на репатріацію дивідендів

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу НБУ.

"З 10 липня 2019 року бізнес з іноземним капіталом більше не обмежується лімітом на перерахування дивідендів за кордон або на рахунки нерезидентів в Українї в розмірі 12 млн євро на місць для однієї юридичної особи", – повідомив регулятор.

У Нацбанку запевняють, що валютне послаблення не матиме негативних наслідків для макрофінансової стабільності. За його даними, у першому півріччі бізнес перерахував за кордон дивіденди на суму $1,27 млрд, з яких $1,07 млрд – за рахунок купленої валюти. Такі обсяги перерахування та купівлі валюти є на 20% і 14% меншими, ніж за аналогічний період минулого року.

"Репатріація дивідендів загалом не чинить істотного впливу на ринок, адже купівля валюти на ці цілі становить близько 4% від загального попиту клієнтів банків на іноземну валюту", – додали в Нацбанку.

Загалом з початку року регулятор скасував вже понад 30 обмежень на валютному ринку.

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