В Україні скасували ліміт на репатріацію дивідендів

Національний банк України (НБУ) в рамках валютної лібералізації скасував усі обмеження на репатріацію дивідендів для покращення інвестиційного клімату.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу НБУ.
"З 10 липня 2019 року бізнес з іноземним капіталом більше не обмежується лімітом на перерахування дивідендів за кордон або на рахунки нерезидентів в Українї в розмірі 12 млн євро на місць для однієї юридичної особи", – повідомив регулятор.
У Нацбанку запевняють, що валютне послаблення не матиме негативних наслідків для макрофінансової стабільності. За його даними, у першому півріччі бізнес перерахував за кордон дивіденди на суму $1,27 млрд, з яких $1,07 млрд – за рахунок купленої валюти. Такі обсяги перерахування та купівлі валюти є на 20% і 14% меншими, ніж за аналогічний період минулого року.
"Репатріація дивідендів загалом не чинить істотного впливу на ринок, адже купівля валюти на ці цілі становить близько 4% від загального попиту клієнтів банків на іноземну валюту", – додали в Нацбанку.
Загалом з початку року регулятор скасував вже понад 30 обмежень на валютному ринку.
Нагадаємо:
- 19 червня Нацбанк скасував вимогу обов’язкового продажу бізнесом валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку.
- 27 червня НБУ спростив порядок відкриття банківських рахунків для бізнесу, скасувавши вимогу щодо оформлення картки зі зразками підписів.
- На початку липня Нацбанк скасував ліміт на фінансування представництв українського бізнесу за кордоном.