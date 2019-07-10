Бій з тінню: Власник мережі ОККО бачить два шляхи детінізації економіки

Голова наглядової ради "Концерн Галнафтогаз" (мережа АЗК ОККО), учасник платформи БІЗНЕС100 Віталій Антонов назвав два шляхи боротьби з тіньовою економікою — створення у вишах кафедр вивчення тіньової економіки та активніша залученість відповідального бізнесу до цієї боротьби.

Таку думку він висловив у своєму блозі на сайті "НВ Бізнес", інформує БІЗНЕС.

Бізнесмен зазначив, що Україні лише за офіційними підрахунками на "тіньових орбітах" обертається до 30% ВВП, а це майже $40 млрд. Водночас, за даними Нафтогазової асоціації України, тіньовий обіг скрапленого газу на внутрішньому ринку вже досяг 50%. Схожі тенденції спостерігаються також у багатьох інших галузях.

"В економіці процвітає потужний тіньовий кластер зі своєю простою і згубною ідеологією — не платити державі ніяких податків. Найгірше, що значна частина суспільства і бізнесу толерує такий стан справ. Одна з найбільш небезпечних рис тіні, що до неї звикаєш. Насправді ж, це зупинка прогресу", — вважає Антонов.

Тому, на його думку, виведення економіки з тіні потребує консолідованої дії. "Економіка — дуже складна й багаторівнева гра, хоча згрубша її можна порівняти з шахівницею, де білі грають проти чорних. І білі, на жаль, в Україні поки не виграють", — зауважив бізнесмен.

Він бачить щонайменше два шляхи подолання "тіні". Перший — відкрити у кожному українському економічному виші кафедру з вивчення тіньової економіки. "Це без сарказму. Знаючи, як працюють схеми корупції й чорного ринку, їх легше зруйнувати. Нашій вищій школі потрібно виховати покоління таких молодих амбітних й обізнаних руйнівників. Корені нашої тіньової економіки тягнуться ще в Радянський Союз, в епоху тотального дефіциту й практики розподілу суспільних благ між своїми. Молодь таким вірусом вражена значно менше. Тому вона має шанс перемогти", — пояснив Антонов.

Другий шлях — активніша залученість відповідального бізнесу до протистояння з "тінню". "Ми можемо в багатьох питаннях дискутувати з владою, не погоджуватися з нею, але у цьому — варто підставити плече. Бо тут ідеться про національну безпеку та, зрештою, й про високі ризики втрати ліквідності. Прозорий бізнес повинен значно активніше протидіяти тіньовим проявом. Якщо ти плануєш розвивати свою справу у довготерміновій перспективі, то змушений працювати чесно. Бо репутація — це капітал. І вона має вирішальне значення", — наголосив голова наглядової ради "Концерн Галнафтогаз".

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