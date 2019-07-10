Наглядову раду "ПриватБанку" покинули троє іноземців, в тому числі консультант МВФ

Кабінет міністрів України вивів зі складу наглядової ради "ПриватБанку" трьох незалежних членів, які увійшли до неї після націоналізації фінустанови.

Відповідне розпорядження уряд ухвалив 5 липня, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на повідомлення банку.

Згідно з даними системи розкриття інформації НКЦБФР, наглядову раду банку покинули Андреа Монетте (з Apollo Management), Стівен Силіг (представник Світового банку), Енгін Акчакоча (консультант МВФ), який раніше очолював раду.

У "ПриватБанку" повідомили, що зазначені члени відмовилися від повторного призначення в наглядову раду.

Нагадаємо: