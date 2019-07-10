Наглядову раду "ПриватБанку" покинули троє іноземців, в тому числі консультант МВФ

Кабінет міністрів України вивів зі складу наглядової ради "ПриватБанку" трьох незалежних членів, які увійшли до неї після націоналізації фінустанови.
Відповідне розпорядження уряд ухвалив 5 липня, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на повідомлення банку.
Згідно з даними системи розкриття інформації НКЦБФР, наглядову раду банку покинули Андреа Монетте (з Apollo Management), Стівен Силіг (представник Світового банку), Енгін Акчакоча (консультант МВФ), який раніше очолював раду.
У "ПриватБанку" повідомили, що зазначені члени відмовилися від повторного призначення в наглядову раду.
Нагадаємо:
- У травні 2019 року Кабмін затвердив наглядові ради "Ощадбанку", "Приватбанку" та "Укрексімбанку" за винятком членів (по одному в кожному банку) за квотою президента. Новими незалежними членами наглядової ради "Приватбанку" були затверджені Іскья Шарон, Шейх Надір і Еран Кляйн. Також до складу наглядової ради "Приватбанку" були переобрані Енгін Анкчакоча, Андреа Манетта і Стівен Силіг, але пізніше всі троє відмовилися від призначень.
- Державний "ПриватБанк" посів сьоме місце у рейтингу топ-1000 фінустанов, який щорічно складає британське видання The Banker