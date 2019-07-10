В Україні пройде найбільший в світі саміт соціальних акселераторів, — ЗМІ

Європейські акселератори соціальних проектів обрали Україну в цьому році для проведення саміту European Impact Hub Gathering. 19-21 вересня в Одесі зберуться більше 200 представників соціальних акселераторів Impact Hub Network з 40+ міст Європи. Це засновники і керівники організацій, що розвивають новий для України тренд в бізнесі - соціальне підприємництво

Україна увійшла до числа країн з бізнесом, що інвестує в рішення соціальних проблем. Загальний світовий обсяг ринку таких інвестицій в 2018 році перевищив $0,5 трлн.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Ліга Бізнес.

Подія такого масштабу стала можливою завдяки розвитку соціального хаба Impact Hub Odessa, ініційованого українським філантропом Єгором Гребенниковим, який, за даними видання, в 2019 році увійшов до Європейської асоціації венчурних філантропів — EVPA, що об'єднала такі компанії, як BMW Foundation, Robert Bosch Foundation. EVPA створена в 2004 році і об'єднує 275 організацій із 30 країн, які вкладають гроші і експертизу в розвиток соціальних інновацій.

Перетворюючі інвестиції або інвестиції впливу — рух, який з'явився на Заході в 2007 році, — повідомляє Ліга Бізнес. Новий тренд змінює суть бізнесу "гроші заради грошей" і зводить до пріоритетів соціально відповідальну поведінку інвестора. Мода на імпакт-проекти дійшла до світових гігантів — Apple, Adidas і Danone. В Україні поки, крім Гребенникова, імпакт-проекти реалізовані в форматі громадських ресторанів Urban Space 100 в Івано-Франківську або 4City в Одесі, левова частка прибутку яких йде на проекти з поліпшення комфорту жителів міста.

"Мої проекти фінансуються тільки мною, іноді я роблю щось спільно з іноземними фондами, наприклад, з міжнародним фондом "Відродження". Мій перший імпакт-проект "Кисень" в 2006 році створювався з натхнення. А вже Impact Hub Odessa з'явився після того, як я з 2008-го по 2011 рік збирав кращі практики об'єднуючих просторів по всьому світу. У 2012-му орендував, а потім викупив площу в 400 метрів, безкоштовно надав її для івентів міжнародним молодіжним організаціям Enactus, AISEC, Global Shapers та іншим соціальним ініціативам", — розповів бізнесмен.

Сьогодні Impact Hub Odessa — це вже 1300 квадратних метрів простору, 7 регулярних програм в різних сферах, 200+ інкубованих і супроводжуваних соціальних проектів, 1700 публічних подій і більше 50 тисяч гостей на рік.

"Є два проекти, які я вважаю найперспективнішими. Це Mindspot — мережа центрів розвитку навичок mindfulness (усвідомленості) і Pro Bono Club Ukraine — спільноти з професіоналів (маркетологів, СММ-щиків, юристів, логістів), який надає безкоштовну консультативну допомогу соціально значущим проектам. У цьому році проведемо в Києві European Pro Bono Summit, куди з'їдуться близько 150 іноземних експертів по pro bono та інтелектуальному волонтерству", — зазначив Гребенников.

За даними Ліга Бізнес, завдяки Impact Hub Odessa був відроджений із забуття "Зелений театр" в одеському парку Шевченка, побудований ще в 1935 році. За 5 років в проект було вкладено близько $600 тис. Позитивний приклад підштовхнув місцеву владу розвивати подібні напрямки. "Після його відкриття за участю держави в Одесі збудували Стамбульський парк, реставрують Грецький. "Залежність імпакт-інвестування від держави величезна. Мої заощадження не замінять цілі інституції, що фінансуються з держбюджету", — пояснив бізнесмен.

Він додав, що на розвиток соціальних проектів необхідні не тільки кошти, а й час. Починаючим імпакт-інвесторам доведеться запастися терпінням.

"Прокачування команди і бізнес-моделі в соціальному підприємництві може зайняти кілька років. Проекти, які ми набирали в наш "розплідник", дуже різношерстий — від соціальних гончарних студій до проекту першої медичної допомоги FAST Федора Сердюка, який швидко зміцнів і став національним. Я не беруся за проекти, де у людей немає блиску в очах, готовність вчитися і розуміння дорожньої карти проекту", — резюмував Гребенников.

Гребенников є співзасновником приватного порту ТІС ("ТрансІнвестСервіс").