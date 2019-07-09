В Україні вперше прокредитували проект без застави

Комерційний індустріальний банк (КІБ) надав перший в Україні кредит на суму близько 3 млн грн для енергосервісної компанії (ЕСКО) за моделлю факторингу – кредитування без заставного майна.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Державного агентства з енергозбереження та енергоефективності.

"Особливість факторингу полягає у кредитуванні проектів з енергосервісу без заставного майна. Гарантією повернення коштів є майбутні грошові потоки за послуги енергосервісу", – сказав голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

За його словами, наразі ведеться робота над удосконаленням цієї моделі, а також її поширенням на інші банки.

При цьому КІБ вже розглядає нові ЕСКО-проекти для співфінансування. "Переконаний, що широке впровадження факторингу дозволить у кілька разів пришвидшити темпи інвестування в енергосервіс", – сказав Савчук.

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