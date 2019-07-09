В Україні прогнозують скорочення кількості цукрових заводів

У наступному маркетинговому сезоні кількість працюючих цукрових заводів в Україні скоротиться з 42 до 34, а виробництво цукру очікується на рівні 1,1-1,2 млн т.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Національну асоціацію цукровиків України "Укрцукор".

За даними Асоціації, у 2018-2019 маркетинговому році переробку цукрових буряків здійснювали 42 цукрозаводи, які виробили 1,823 млн т солодкої продукції при потребі внутрішнього ринку 1,3 млн т.

В "Укрцукрі" також повідомили, що за 10 місяців маркетингового року було експортовано 403 тис. т цукру, що майже на 20% менше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому за червень експорт цукру скоротився 40% порівняно з попереднім місяцем – до 24,8 тис. т.

Основним імпортером українського цукру в червні залишився Азербайджан, проте Лівія склала йому конкуренцію – по 28% від загального об’єму експорту припадає на ці дві країни. Також значні поставки здійснювались до Грузії і Таджикистану – 12% і 10% відповідно.

"Ймовірно, що за результатами поточного маркетингового року експорт цукру становитиме близько 500 тис. т. Це, орієнтовно, на 10% менше, ніж за минулий маркетинговий рік. Зниження обсягів поставок зумовлене низькими світовими цінами на цукор та несприятливою кон’юнктурою", – пояснила заступник голови правління "Укрцукру" Руслана Бутило.

В Асоціації зазначили, що Україна входить до 20 найбільших виробників цукру у світі і замикає десятку найбільших експортерів – за результатами 2018 року сума експорту становила $217 млн. Експортний потенціал цукру в поточному році оцінюється щонайменше у 600 тис. т.

Нагадаємо, Україна в 2017/2018 маркетинговому році експортувала 560,4 тис. тонн цукру, що на 27,2% менше, ніж за попередній МР.

За даними "Укрцукру", експорт цукру за чотири місяці поточного маркетингового року (вересень-2018 — серпень-2019) виріс на 14,3% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього сезону — до 198,9 тис. т.