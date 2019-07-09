Amazon збирається будувати технопарк в Україні

У жовтні поточного року компанія Amazon може почати будівництво в Енергодарі індустріального парку.

Про це повідомив губернатор Запорізької області Костянтин Бриль на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Будівництво технопарку заплановано на ділянці площею понад 100 га в промзоні – по дорозі на атомну станцію. "Нині ми маємо позитивні висновки, щодо створення в Енергодарі надсучасного дата-центру. Хочу підкреслити, що інвестори беруть на себе всі витрати, пов’язані з будівництвом проекту, а в самому будівництві будуть застосовуватись здебільшого матеріали українського виробництва", – написав Бриль.

Індустріальний парк включатиме 18 будівель: дата-центр (сховище даних), адміністративний ценр, рендер, агрокомплекс і вертолітний майданчик. Його будуватимуть матеріалів українських виробників.

В Енергодарі компанія Amazon працюватиме через свого представника – "Дайналайн Констракшн".

Проєкт планується реалізувати у п'ять етапів. Перший етап буде розпочато вже в жовтні, і вже до кінця поточного року запланована здача першої черги. Загальний обсяг прямих інвестицій складе 11,2 млрд грн.

Очікується, що технопарк дозволить створити близько 2 тис. легальних і високооплачуваних робочих місць. При цьому надходження податків від діяльності підприємства складе понад 1 млрд грн на рік.

Нагадаємо:

Наприкінці червня міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час зустрічі з керівництвом Поштової служби США висловив намір привести Amazon в Україну.

У найближчій перспективі у Львівській області можуть побудувати шість індустріальних парків.

Реєстр індустріальних (промислових) парків України нараховує 39 об`єктів – 9 з них зареєстровано у 2018 році, 13 – у 2017-му. Керуючі компанії визначені у 16 парках, у 5 залучені учасники.

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