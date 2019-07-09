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В Україні занепокоєні незаконними перевірками в морпортах

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В Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА) занепокоєні випадками незаконних екологічних перевірок в українських морських портах.

Про це ЄБА повідомляє на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Зокрема, йдеться про порт "Південний", якому Державна екоінспекція Кримсько-Чорноморського округу №53 заборонила вихід судна Anangel Happiness із акваторії "у зв'язку з заподіянням шкоди навколишньому середовищу і несплатою штрафів чи претензій за порушення природоохоронного законодавства".

В ЄБА нагадали, що згідно з постановою уряду №367, ухваленої у квітні 2019 року, перевірки суден у морських портах заборонені. "Проте, на практиці бізнес майже кожного тижня повідомляє про випадки її порушення - спроби екологічних інспекторів отримати від судновласників штраф за "забруднення» акваторії морського порту. Європейська Бізнес Асоціація занепокоєна такою ситуацією і незаконними діями екологічних інспекторів та закликає уряд все ж звернути на неї увагу", – заявили в ЄБА.

За попередньою оцінкою представників морської бізнес-спільноти, через неврегульованість діяльності Держекоінспекції загальна сума втрат може досягати $200 млн щорічно у вигляді недоотриманого ВВП і доходів (як держави, так і бізнесу).

Нагадаємо, у квітні 2019 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман підписав постанову №367, яка, окрім іншого, скасовує контроль ізольованого баласту та узгодження технології перевантаження для кожного виду вантажу з Держекоінспекцією.

Крім того, ця постанова встановлює, що перевірки вод на судах Держекоінспекцією не здійснюються до набуття чинності порядку проведення перевірок, взяття проб води та проведення їх аналізу.

Морські порти перевірки Європейська Бізнес Асоціація