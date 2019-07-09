В Україні занепокоєні незаконними перевірками в морпортах

Про це ЄБА повідомляє на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Зокрема, йдеться про порт "Південний", якому Державна екоінспекція Кримсько-Чорноморського округу №53 заборонила вихід судна Anangel Happiness із акваторії "у зв'язку з заподіянням шкоди навколишньому середовищу і несплатою штрафів чи претензій за порушення природоохоронного законодавства".

В ЄБА нагадали, що згідно з постановою уряду №367, ухваленої у квітні 2019 року, перевірки суден у морських портах заборонені. "Проте, на практиці бізнес майже кожного тижня повідомляє про випадки її порушення - спроби екологічних інспекторів отримати від судновласників штраф за "забруднення» акваторії морського порту. Європейська Бізнес Асоціація занепокоєна такою ситуацією і незаконними діями екологічних інспекторів та закликає уряд все ж звернути на неї увагу", – заявили в ЄБА.

За попередньою оцінкою представників морської бізнес-спільноти, через неврегульованість діяльності Держекоінспекції загальна сума втрат може досягати $200 млн щорічно у вигляді недоотриманого ВВП і доходів (як держави, так і бізнесу).

Нагадаємо, у квітні 2019 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман підписав постанову №367, яка, окрім іншого, скасовує контроль ізольованого баласту та узгодження технології перевантаження для кожного виду вантажу з Держекоінспекцією.

Крім того, ця постанова встановлює, що перевірки вод на судах Держекоінспекцією не здійснюються до набуття чинності порядку проведення перевірок, взяття проб води та проведення їх аналізу.