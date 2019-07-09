"Дітище" Ілона Маска звинувачують у затягуванні з виходом на ринок України

Про це заявив голова Національного банку України Яків Смолій, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Укрінформ".

"Ми два роки тому назад вели активні перемовини щодо залучення PayPal до України. Можливо, я помиляюся, але скажу відверто особисту думку: найближчий до України офіс PayPal розташований у Польщі, і його очолює громадянин нашої сусідньої північної держави. Він, може, й стримує можливість використання цього інструменту, аби наші ІТ-спеціалісти, які працюють на іноземні компанії, не могли через PayPal отримати кошти в Україні", – сказав Смолій.

Водночас він зазначив, що деякий функціонал PayPal все ж доступний в Україні. "Одним із напрямків роботи цієї платіжної системи є прийом коштів, і українці сьогодні можуть поповнити свої гаманці та за їх рахунок розраховуватися там, де приймається ця платіжна одиниця", – зазначив глава Нацбанку.

Нагадаємо, в Україні PayPal досі повноцінно не працював, а тільки використовувався для оплати покупок в закордонних інтернет-магазинах, таких як eBay. Надходити гроші до України з-за кордону не можуть, оскільки у Національного банку є низка вимог до реєстрації системи в Україні.

Наприкінці серпня 2018 року PayPal відкрив для України транскордонні перекази через Xoom – свою дочірню компанію. Наразі сервіс для українців дуже обмежений. Однак це може стати першим кроком входу до країни платіжної системи.

Довідка: PayPal – міжнародна платіжна система, яку ще 1998 року заснував Ілон Маск. Більшість користувачів електронної комерції в США і Європі вважають за краще PayPal для покупок або платежів. Спочатку сервіс обслуговував інтернет маркетплейс eBay. Зараз це повсюдний сервіс, обов'язковий для інтернет-магазинів, які претендують на солідний статус.

PayPal використовують понад 230 мільйонів людей у 190 країнах.