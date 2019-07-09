Tesla Energo будує на Житомирщині шість сонячних електростанцій

Житомирська компанія Tesla Energo проведе 10 липня День відкритих дверей, в рамках якого ознайомить всіх охочих зі своєю роботою та проєктами.

Про це повідомив генеральний директор компанії Олег Грамотенко на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

За його словами, захід приурочений до дня народження видатного вченого Ніколи Тесли (народився 10 липня 1856 року, – ред.), який є "хрещеним батьком" компанії, адже його прізвище можна побачити на її логотипі.

Грамотенко також повідомив, що компанія вже успішно реалізувала на Житомирщині проєкти, які називали "утопічними". Зокрема, вже працюють дві перші сонячні електростанції – Ганська та Іршанська.

Також будується нова СЕС у Любарському районі. Крім того, зараз на різних стадіях реалізації перебувають такі проєкти:

• 6 промислових сонячних електростанцій;



• сонячні панелі для ОСББ, які заморожують зростання тарифів на 25 років;



• енергетичний сміттєпереробний завод, який перетворює міське сміття на електроенергію і тепло для міста;



• європейський рівень міського електротранспорту;



• дорожнє покриття з переробленого пластику;



• міжміське та міжнародне авіасполучення через аеропорт Житомира.

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