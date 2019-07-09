У світі поменшало доларових мільйонерів

У 2018 році в світі налічувалося 18 мільйонів людей зі статком понад $1 млн, що на 0,3% менше, ніж попереднього року.

Про це йдеться у доповіді консалтингової фірми Capgemini, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на DW.

Як зазначається, така тенденція спостерігається вперше за 10 років, з часів кризи 2008 року.

Сукупні статки мільйонерів також скоротилися порівняно з 2017 роком роком майже на 3 процентних пункти, до $68,1 трильйона.

Перше місце за кількістю доларових мільйонерів посідають США, за ними йдуть Японія, Німеччина і Китай. На ці чотири країни припадає понад 60% мільйонерів у світі.

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