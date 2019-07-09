Інспекції Держпраці: перевірок не…

Данило Глоба

Інновації від одеських митарів:…

Володимир Полевий

Кадровий магніт

Олег Лиховид

Як делегувати повноваження

Річард Бренсон

БІЗНЕС-ЗАХИСТ як місія

Володимир Чеповий

09
Вт., лип.
9 Нові матеріали

У світі поменшало доларових мільйонерів

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

У 2018 році в світі налічувалося 18 мільйонів людей зі статком понад $1 млн, що на 0,3% менше, ніж попереднього року.

Про це йдеться у доповіді консалтингової фірми Capgemini, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на DW.

Як зазначається, така тенденція спостерігається вперше за 10 років, з часів кризи 2008 року.

Сукупні статки мільйонерів також скоротилися порівняно з 2017 роком роком майже на 3 процентних пункти, до $68,1 трильйона.

Перше місце за кількістю доларових мільйонерів посідають США, за ними йдуть Японія, Німеччина і Китай. На ці чотири країни припадає понад 60% мільйонерів у світі.

Нагадаємо:

  • За даними ДФС, у 2018 року в Україні нараховувалось 5143 осіб, які задекларували більше одного мільйону гривень доходу.

  • Згідно зі звітом міжнародної консалтингової компанії "Wealth-X", у 2018 році кількість мільйонерів у світі збільшилася на 1,9% — до 22,4 млн. осіб. Прогнозувалося, що в наступні 5 років ця цифра зросте ще на 6,2%. Україна увійшла до першої десятки країн, де швидкість появи нових мільйонерів найбільша. Очікується, що у 2019-му українських багатіїв побільшає ще на 9,2%.

     

мільйонери