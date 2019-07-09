У світі поменшало доларових мільйонерів

У 2018 році в світі налічувалося 18 мільйонів людей зі статком понад $1 млн, що на 0,3% менше, ніж попереднього року.
Про це йдеться у доповіді консалтингової фірми Capgemini, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на DW.
Як зазначається, така тенденція спостерігається вперше за 10 років, з часів кризи 2008 року.
Сукупні статки мільйонерів також скоротилися порівняно з 2017 роком роком майже на 3 процентних пункти, до $68,1 трильйона.
Перше місце за кількістю доларових мільйонерів посідають США, за ними йдуть Японія, Німеччина і Китай. На ці чотири країни припадає понад 60% мільйонерів у світі.
Нагадаємо:
- За даними ДФС, у 2018 року в Україні нараховувалось 5143 осіб, які задекларували більше одного мільйону гривень доходу.
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Згідно зі звітом міжнародної консалтингової компанії "Wealth-X", у 2018 році кількість мільйонерів у світі збільшилася на 1,9% — до 22,4 млн. осіб. Прогнозувалося, що в наступні 5 років ця цифра зросте ще на 6,2%. Україна увійшла до першої десятки країн, де швидкість появи нових мільйонерів найбільша. Очікується, що у 2019-му українських багатіїв побільшає ще на 9,2%.