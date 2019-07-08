Український автопром за півроку обвалився на 24%

З початку 2019 року в Україні було виготовлено 2949 автотранспортних засобів, що на 24% менше, ніж за перше півріччя минулого року.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Укравтопром.
Зокрема, за вказаний період виробництво легкових автомобілів склало 2532 шт. (зниження на 24%), комерційних — 21 шт. (зниження на 81%), автобусів — 396 шт. (без істотних змін).
У червні поточного року на українських підприємствах було виготовлено 559 автотранспортних засобів, що на 17% менше, ніж торік. Зокрема, збірка легкових автомобілів в минулому місяці знизилася на 15% до 504 од. відносно червня 2018 року.
Випуск автобусів скоротився на 29% до 55 од. Найбільше автобусів, як і раніше, виготовив Черкаський автобус — 30 од. На Часовоярському заводі випустили 13 автобусів, Чернігівський автозавод зробив 8 автобусів і 4 од. виробив ЗАЗ.
Нагадаємо:
- За підсумками першого кварталу 2019 року автовиробництво в Україні скоротилося на 15,6%.
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За 2018 рік виробництво автотранспортних засобів скоротилося на 23% порівняно з 2017 роком.