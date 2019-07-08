В Україні запустять єдину базу підприємств, на яких плануються перевірки

В Україні невдовзі запрацює єдина база підприємств та підприємців, в яких проводилися чи плануються перевірки контролюючих органів.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Офіс ефективного регулювання.

"На інспекційному порталі скоро з’явиться єдина база підприємств та підприємців, у яких проводилися чи плануються перевірки від контролюючих органів. Це означає, що у нас тепер найбільша структурована база суб’єктів підприємництва в Україні", — зазначили в Офісі.

В основу першої версії бази лягли дані про підприємства, що увійшли до планів органів контролю у 2017, 2018 та 2019 роках, а також близько 30 актуальних ліцензійних реєстрів.

Ознайомитися з переліком майже 300 тис. підприємств можна за посиланням: https://bit.ly/2xCu242.

За даними Інспекційного порталу, у поточному році заплановано 22 497 позапланових, 117 623 запланованових та 30 227 комплексних перевірок.

Нагадаємо:

У січні 2019 року в Україні втратив чинність закон про мораторій на проведення перевірок бізнесу, який діяв до 31 грудня 2018 року.

Державна фіскальна служба сформувала план-графік документальних перевірок на 2019 рік. У нього включені майже 5 тис. суб'єктів господарювання з обсягами задекларованих доходів за 2017 рік —1,14 трлн грн.

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