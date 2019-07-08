У Києві запрацював перший офіс для приватних інвесторів в ОВДП

Інвестиційна група ICU відкрила в Києві свій перший офіс з обслуговування фізичних осіб, який обслуговуватиме індивідуальних клієнтів, що бажають інвестувати в облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП).

Про це повідомив керуючий партнер ICU Костянтин Стеценко, інформує БІЗНЕС з посиланням на сайт компанії.

Він зауважив, що раніше інструментом ОВДП користувалися переважно банки та інші юридичні особи, тоді як фізичні особи обирали давно знайомі їм депозити. "Проте зараз ОВДП стають популярнішими й серед індивідуальних інвесторів: їх цікавить вища прибутковість ОВДП та 100% державна гарантія виплат, можливість кожного дня продати ОВДП і отримати кошти. Допомогти їм зробити перші кроки в інвестуванні й має на меті наш клієнтський офіс", – каже Стеценко.

За його даними, в середньому по ринку ставки по ОВДП становлять 17-18% в гривні і 5-7% в доларах в порівнянні зі ставками депозитів – відповідно 15% і 2-3%, дохід за якими до того ж оподатковується.

В ICU інвестори зможуть придбати ОВДП строком обігу від одного місяця до шести років. Мінімальний поріг для першої інвестиції становить 100 тис. грн або еквівалент цієї суми у валюті. Подальші угоди можуть бути на будь-які суми.

Керуючий партнер стверджує, що компанія встановила одну з найнижчих на ринку комісій за проведення операцій з ОВДП – 200 грн, а відкриття рахунку в цінних паперах, обслуговування та зберігання ОВДП для клієнтів ICU буде безкоштовним, лише при виплаті валюти буде стягуватися ще постійна фіксована комісія $25.

Крім інвестицій в ОВДП, в офісі буде можна отримати консультації щодо збереження через недержавні пенсійні фонди, а також про вкладення коштів в інвестиційні фонди.

Офіс для фізосіб розташований на першому поверсі бізнес-центру "Леонардо".

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