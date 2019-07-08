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Зеленський звільнив "праву руку" голови АМКУ

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Президент Володимир Зеленський звільнив Марію Ніжник з посади першого заступника голови Антимонопольного комітету України —  державного уповноваженого.

Відповідний указ розміщений на сайті глави держави, інформує БІЗНЕС.

Зазначимо, що Ніжнік була призначена на цю посаду п'ятим президентом України Петром Порошенко в липні 2015 року. До роботи в АМКУ вона була партнером і керівником практики антимонопольного та конкурентного права юридичної фірми Aequo.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський звільнив трьох державних уповноважених АМКУ, а саме Андрія Вовка, Валері Полюховича та Агію Загребельську.

 

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