В Україні з`явилися перші біоенергетичні ферми

На Тернопільщині започаткували перші біоенергетичні ферми, які допомагають територіальним громадам використовувати місцеву сировину і спеціально вирощену біомасу для теплової енергії та електроенергії.

Про це повідомив завідувач відділу Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Михайло Гументик в ефірі "Українського радіо", повідомляє БІЗНЕС.

"Енергетичне господарство — воно є прототипом, так званого в Україні, фермерського господарства. Тільки те, що специфіка буде більше націлена на вирощування відповідних енергетичних культур", — пояснив Гументик.

Він зазначив, що спроби створити такі господарства є не лише на Тернопільщині, а й у Вінницькій і Харківській областях. "Щоб розпочати дану справу, звісно, що треба брати не тільки вирощування, а й все одно і використання об’єкта. Якщо ми на сьогодні маємо невелику школу на 2-3 тисячі метрів квадратних — під таку площу нам потрібно було б 10-20 гектарів енергетичних культур. Впродовж року це є такий повний цикл і вирощування, і використання", — зауважив експерт.

За його словами, сьогодні найпрактичніші у використанні є деревинні культури — тополя, верба.

Нагадаємо, у серпні 2018 року в Борщеві, що на Тернопільщині, взялися за вирощування дерев павловнії, з яких добувають біоетанол. Це дерево унікальне тим, що має найбільший у світі потенціал росту і найкраще підходить для виробництва біоетанолу. За 5 років воно виростає до 20 м, поглинає в середньому 22 кг вуглекислого газу і звільняє 6 кг кисню за рік.