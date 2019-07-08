Фармацевтика України посилюється топ-менеджерами міжнародного рівня

Фармацевтичний сектор України залучає відомих топ-менеджерів з досвідом роботи у великих міжнародних компаніях, що свідчить про перспективність цієї галузі.

Таку думку висловив голова ради Darnitsa Group Дмитро Шимків на своїй сторінці у Facebook, вітаючи екс-президента компанії "Київстар" Петра Чернишова з призначенням членом наглядової ради АТ "Фармак", повідомляє БІЗНЕС.

"Дарниця" стала першою з українських фармацевтичних компаній, хто почав залучати менеджерів міжнародного рівня до складу топ-менеджменту. У вересні 2018 року посаду голови ради Darnitsa Group посів колишній заступник голови Адміністрації президента України та ексголова українського офісу Microsoft Дмитро Шимків. У січні 2019-го генеральним директором ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" призначили Андрія Обрізана, який до цього працював у великих українських і міжнародних фармкомпаніях, зокрема TEVA/PGT Healthcare і RichterGedeon.

А 4 липня цього року членом наглядової ради АТ "Фармак" став Петро Чернишов, який раніше працював віцепрезидентом Carlsberg Group у Східній Європі та президентом компанії "Київстар". Контракт Чернишова з мобільним оператором завершився в липні 2018-го, і акціонери вирішили не продовжувати його.

"Фармацевтика — це нова IT-галузь. Весь свій час у фармацевтиці я кажу: залучення в галузь ефективних і успішних менеджерів — яскрава ілюстрація її привабливості і потужного потенціалу", — написав Шимків.

Фармацевтичний сектор України зростає в середньому на 11% протягом року, що втричі швидше, ніж економіка України в цілому. Аптечні продажі ліків на внутрішньому ринку за 2016-2018 роки зросли з 1,115 млрд упаковок до 1,144 млрд упаковок. У грошовому вираженні ці показники склали відповідно $2 млрд і $2,7 млрд.

Довідка:

АТ "Фармак" є однією з найбільших фармкомпаній України. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 25,16% - до 1,05 млрд грн.

ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" — лідер в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 250 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році "Дарниця" збільшила чистий прибуток на 31,3%, до 449,134 млн грн.