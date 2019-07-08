В Україні можна буде зареєструвати ТОВ у режимі онлайн

З 9 липня на порталі "Онлайн будинок юстиції" запрацює новий сервіс, який дозволить реєструвати товариство з обмеженою відповідальністю, а також низку інших послуг в режимі онлайн.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Міністерство юстиції.

Як зазначається, зареєструвати ТОВ, що діє на підставі модельного статуту, можна буде за декілька хвилин в онлайн-режимі та без складних бюрократичних процедур в "Онлайн будинку юстиції", який є проєктом Мінʼюсту.

Окрім реєстрації, сервіс передбачає в режимі онлайн зміну статутних документів ТОВ, обрання моделі управління, найменування, керівництва, виду діяльності, порядку виплати дивідендів, збільшення розміру статутного капіталу, скликання загальних зборів тощо.

"Е-послуга буде реалізована у вигляді анкети з детальними підказками для кожного кроку та не потребує сканування документів, оскільки для проведення реєстрації вони створюються автоматично на порталі та мають бути завірені електронними підписами всіх засновників", – зазначили у Мінюсті.

Там наголошують, що це ще один крок до покращення умов ведення бізнесу в Україні. Цей проєкт реалізується в межах програми "Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP), що виконується Фондом "Східна Європа" та фінансується Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва.

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