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В Україні можна буде зареєструвати ТОВ у режимі онлайн

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З 9 липня на порталі "Онлайн будинок юстиції" запрацює новий сервіс, який дозволить реєструвати товариство з обмеженою відповідальністю, а також низку інших послуг в режимі онлайн.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Міністерство юстиції.

Як зазначається, зареєструвати ТОВ, що діє на підставі модельного статуту, можна буде за декілька хвилин в онлайн-режимі та без складних бюрократичних процедур в "Онлайн будинку юстиції", який є проєктом Мінʼюсту. 

Окрім реєстрації, сервіс передбачає в режимі онлайн зміну статутних документів ТОВ, обрання моделі управління, найменування, керівництва, виду діяльності, порядку виплати дивідендів, збільшення розміру статутного капіталу, скликання загальних зборів тощо.

"Е-послуга буде реалізована у вигляді анкети з детальними підказками для кожного кроку та не потребує сканування документів, оскільки для проведення реєстрації вони створюються автоматично на порталі та мають бути завірені електронними підписами всіх засновників", – зазначили у Мінюсті.

Там наголошують, що це ще один крок до покращення умов ведення бізнесу в Україні. Цей проєкт реалізується в межах програми "Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP), що виконується Фондом "Східна Європа" та фінансується Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва.

Нагадаємо:

  • У травні 2019 року президент Володимир Зеленський анонсував проєкт "Держава у смартфоні", який дозволить кожному громадянинову за допомогою телефону контролювати владу та її дії. 
  • За даними Кабінету міністрів, 125 послуг вже надається в електронному вигляді, проте більшість з них не працює на 100% в онлайні, а система ідентифікації залишається незручною для громадянина та бізнесу.

  • У березні 2017 року Міністерство юстиції та Державне агентство з питань електронного урядування запустили нові електронні послуги у сфері державної реєстрації:

    - для фізичних осіб-підприємців: державна реєстрація фізичної особи-підприємця, внесення змін до відомостей, включення відомостей до реєстру та припинення підприємницької діяльності;

    - для юридичних осіб: державна реєстрація створення юридичної особи та включення відомостей до реєстру.

ТОВ реєстрація