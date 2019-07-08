В Україні можна буде зареєструвати ТОВ у режимі онлайн

З 9 липня на порталі "Онлайн будинок юстиції" запрацює новий сервіс, який дозволить реєструвати товариство з обмеженою відповідальністю, а також низку інших послуг в режимі онлайн.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Міністерство юстиції.
Як зазначається, зареєструвати ТОВ, що діє на підставі модельного статуту, можна буде за декілька хвилин в онлайн-режимі та без складних бюрократичних процедур в "Онлайн будинку юстиції", який є проєктом Мінʼюсту.
Окрім реєстрації, сервіс передбачає в режимі онлайн зміну статутних документів ТОВ, обрання моделі управління, найменування, керівництва, виду діяльності, порядку виплати дивідендів, збільшення розміру статутного капіталу, скликання загальних зборів тощо.
"Е-послуга буде реалізована у вигляді анкети з детальними підказками для кожного кроку та не потребує сканування документів, оскільки для проведення реєстрації вони створюються автоматично на порталі та мають бути завірені електронними підписами всіх засновників", – зазначили у Мінюсті.
Там наголошують, що це ще один крок до покращення умов ведення бізнесу в Україні. Цей проєкт реалізується в межах програми "Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP), що виконується Фондом "Східна Європа" та фінансується Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва.
Нагадаємо:
- У травні 2019 року президент Володимир Зеленський анонсував проєкт "Держава у смартфоні", який дозволить кожному громадянинову за допомогою телефону контролювати владу та її дії.
- За даними Кабінету міністрів, 125 послуг вже надається в електронному вигляді, проте більшість з них не працює на 100% в онлайні, а система ідентифікації залишається незручною для громадянина та бізнесу.
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У березні 2017 року Міністерство юстиції та Державне агентство з питань електронного урядування запустили нові електронні послуги у сфері державної реєстрації:
- для фізичних осіб-підприємців: державна реєстрація фізичної особи-підприємця, внесення змін до відомостей, включення відомостей до реєстру та припинення підприємницької діяльності;
- для юридичних осіб: державна реєстрація створення юридичної особи та включення відомостей до реєстру.