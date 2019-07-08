За вихідні: "Прощальний привіт" митникам від Зеленського та е-митниця вже через рік

Зеленський вимагає звільнення чотирьох начальників регіональних митниць

Президент України Володимир Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької і Львівської митниць написати заяви про звільнення.

Про це він заявив 6 липня на нараді митників на КПП "Ужгород", повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський закликав чиновників написати заяви самостійно протягом двох днів, в іншому випадку він вимагає від в.о. голови ДФС Олександра Власова звільнити всіх чотирьох начальників.

Глава держави також попередив, що його команда серйозно візьметься за боротьбу з контрабандою, зокрема, в Закарпатській області. "Хвилюватися, я думаю, зараз будуть люди, які займаються контрабандою і "кришують" цю контрабанду. Це головний привіт вам з Києва, і чому ми приїхали в такому складі", — сказав президент.

Він зазначив, що саме тому з ним до Закарпаття, а до цього у Львівську область приїхали в.о. голови СБУ Іван Баканов, глава Офісу президента Андрій Богдан та його заступники, помічники президента Сергій Шефір та Андрій Єрмак, новий голова Державної митної служби Максим Нефьодов та в. о. голови ДФС Олександр Власов.

"Працюйте, як нормальні люди". Зеленський анонсував указ про боротьбу з контрабандою

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що 8 липня підпише указ про боротьбу з контрабандою.

Про це він заявив 6 липня на нараді митників на КПП "Ужгород", повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу глави держави.

При цьому глава держави зазначив, що у працівників правоохоронних органів, митників та чиновників "є шанс виправитися". "Країна буде іншою. Я вам усім пропоную почати працювати як нормальні люди. Не казати про маленькі зарплати, не жалітися. Просто стати професіоналами і працювати", — закликав Зеленський.

Президент вважає, що ті, хто не хоче працювати, мають звільнитися. "Бо коли у нас буде прокуратура, а вона буде після виборів у Верховну Раду, і коли у нас буде більшість, а вона буде, то буде пізно", — сказав він.

Нефьодов обіцяє е-митницю вже через рік

Голова Державної митної служби (ДМС) Максим Нефьодов заявив, що електронна митниця в Україні може запрацювати орієнтовно через рік.

Про це Нефьодов заявив під час представлення голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського, інформує БІЗНЕС з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нам потрібен був приблизно рік, щоб запустити систему "Прозорро" і приблизно рік для запуску системи "Прозорро. Продажі". Такі терміни, мені здається, є досить реальними", — вважає чиновник.

"Нафтогаз заявив про намір вийти на ринок євробондів

НАК "Нафтогаз України" готовий вийти на ринок єврооблігацій для забезпечення закупівлі газу та формування достатніх його запасів, і очікує відповідоного дозволу Кабінету Міністрів України

Про це повідомив глава правління компанії Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook, повідомляє БІЗНЕС.

Він нагадав, що Кабмін у травні заборонив "Нафтогазу" випуск єврооблігацій до випуску їх сувереном.

За словами Коболєва, є міжнародні банки, які готові позичити "Нафтогазу" $100 млн, тому він розраховує на успіх розміщення.

Глава "Нафтогазу" також зазначив, що в умовах необхідності щоденного нарощування запаси газу на 60 млн кубометрів керівництво НАК вирішило відтермінувати виплату частини дивідендів і він готовий нести за це персональну відповідальність. "Заморозити країну та програти нову газову війну – вважаємо неприйнятним. Я готовий за це рішення нести персональну відповідальність...Тільки накопичивши у сховищах близько 20 млрд кубометрів, ми гарантуємо стабільне проходження опалювального сезону навіть при перериванні Росією транзиту з 1 січня. Цим ми також забезпечимо сильну позицію у переговорах з Газпромом", – пояснив Коболєв.

Водночас він зауважив, що компанія працює над залученням додаткових коштів на зовнішньому ринку, що "дозволить забезпечити як закупівлю газу, так і наступну виплату додаткових дивідендів".

Читайте також: The Детектор: Що робить влада для бізнесу