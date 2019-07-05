S&P: Україна – лідер за обсягом проблемних кредитів серед пострадянських країн

Частка проблемних кредитів в Україні в кілька разів перевищує показники інших пострадянських країн.

Про це свідчить звіт агентства Standard & Poors (S&P), інформує БІЗНЕС.

Згідно з ним, станом на кінець 2018 року в Україні обсяг проблемних активів перевищував понад 50%, в Казахстані він залишався надзвичайно високим – перевищує 25% кредитного портфеля. В Азербайджані, Білорусі та Росії цей показник склав 10%, в Грузії – 5,8%, у Вірменії – 6,2%.

При цьому аналітики не прогнозують, що у 2019-2020 рр. ситуація радикально покращиться. Зокрема, в Україні за підсумками 2019 року обсяг проблемних активів може скоротитися до 47%, а в 2020-му – до 43%.

"Недостатній прогрес в усуненні важливих недоліків банківського нагляду і корпоративного управління буде й надалі чинити тиск на показники якості активів банків в регіоні. Зниження середніх темпів економічного зростання, а також низький рівень ефективності законодавчої системи і процедур банкрутства в розглянутих країнах будуть стримувати "розчищення" сектора", – йдеться у звіті.

Загальний обсяг проблемних кредитів у банках восьми пострадянських країн оцінюється приблизно в $150 млрд.

S&P проаналізувало ситуацію з проблемними кредитами в банківській системі України, Росії, Білорусі, Казахстану, Грузії, Азербайджану, Вірменії та Узбекистану.

До проблемних кредитів (активів) агентство відносить ті, платежі за якими прострочені на понад 90 днів.

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