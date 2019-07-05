Нефьодов офіційно очолив українську митницю

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, повідомляє БІЗНЕС.

"Максим Нефьодов, сьогодні ти отримаєш білет на війну з тіньовиками. І так, як я свого часу підтримував ProZorro, дерегуляцію, я так само буду підтримувати твою діяльність на митниці. Потрібен результат: білий бізнес має працювати швидко, а всі схеми мають бути ліквідовані на системному рівні. І переконаний, ми можемо зробити це разом", — заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

На засіданні уряду Нефьодов презентував свою стратегію розвитку ДМС, яка охоплює п’ять головних напрямів:

Побудова е-митниці, яка передбачає електронізацію усіх процесів для зменшення суб’єктивізму, полегшення роботи інспекторів та прискорення митних процедур.

Кадрова реформа, завдяки якій співробітників переведуть на строкові контракти та відбудеться поступове збільшення зарплат до ринкового рівня в регіоні, де базується персонал. Релокація підрозділів і аутсорсинг неключових функцій.

Інвестиції у митну інфрастуктуру як за рахунок перевиконання плану надходжень, так і за рахунок використання інструментів державно-приватного партнерства. Завдяки цьому вдасться закупити сканери, запровадити автоматичний ваговий контроль, камери із можливістю дистанційного керування, автоматичне розпізнавання номерів авто.

Інтеграція у митну спільноту ЄС. Гармонізація законодавства та імплементація найкращих практик: авторизовані економічні оператори, спільний контроль на кордоні, взаємне визнання результатів контролю, обмін митною інформацією, транскордонне співробітництво та обмін досвідом, розробка нової редакції митного кодексу.

Зміна функціоналу ДМС через реорганізацію структури і централізацію митної вертикалі.

У Міністерстві фінансів зазначили, що після призначення голови митниці має відбутися реєстрація юридичної особи, переведення працівників ДФС до Державної митної служби (не менше 30%), а уряд має видати розпорядження про початок роботи нової структури.

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