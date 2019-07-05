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Зеленський влаштував "чистки" в АМКУ

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Президент України Володимир Зеленський звільнив трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Відповідні укази опубліковані на сайті президента, інформує БІЗНЕС.

Так, глава держави своїм указом № 484/2019 звільнив Андрія Вовка, який також був заступником голови комітету. 

Також були звільнені Валерій Полюхович (№485) та Агія Загребельська (№486). Всі вони працювали в Антипонопольному комітеті з 2015 року.

Зокрема, Загребельська, реагуючи на це рішення, зазначила, що заяву на звільнення не писала. "Є кілька версій, хто та яким чином зміг внести свій "вклад" у недоторканість окремих монополістів. Але про це обов`язково розкажу вам згодом. Зараз потрібно зібрати речі та усвідомити те, що відбулось", — написала вона у Facebook.

Зазначимо, що до складу АМКУ входять глава комітету і вісім держуповноважених, які є його членами. 

 

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