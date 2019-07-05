BMW і Daimler взялися за спільну розробку безпілотних авто

Німецькі компанії BMW Group і Daimler AG уклали угоду про співпрацю в розробці безпілотних автомобілів.

Про це йдеться в пресрелізі BMW Group, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що спеціалісти компаній працюватимуть над створенням автомобільних систем 4-го рівня автономності. Такі транспортні засоби вміють самостійно паркуватися і переміщатися по автомагістралях.

"Представники компаній сьогодні підписали договір про довгострокову стратегічну співпрацю, яка буде зосереджена на спільній розробці технологій нового покоління систем для допомоги водієві в автоматичному управлінні автомобілями на магістралях і автоматичній системі паркування", — повідомили в компанії.

Зараз сторони ведуть переговори щодо розширення такої співпраці в населених пунктах і центрах міст.

Виробники розраховують до 2024 року імплементувати ці технології в автомобілі власного виробництва.

Нагадаємо, минулого року компанія Apple домовилася з німецьким автовиробником Volkswagen про спільну розробку автономних автомобілів. Причому новинку планувалось створити спочатку для потреб самої Apple і на базі існуючого Volkswagen T6 Transporter. Автівки планують використовувати для перевезення співробітників Apple між офісами компанії в Кремнієвій долині.