Українські е-комерс-платформи націлилися на фінансовий ринок

Про це повідомив CEO і співзасновник групи компаній EVO Микола Палієнко, інформує БІЗНЕС з посиланням на "НВ Бізнес".

"Ми розглядаємо різні варіанти виходу, або співпрацювати з банками, або стати банком. Amazon у США вже виходить на фінансовий ринок», – сказав Палієнко. Зазначається, що якщо EVO запустить свій банк, то його аудиторія буде найбільшою в Україні. За даними компанії Kantar, сайти rozetka.com.ua і prom.ua входять у ТОП-10 найбільш відвідуваних сайтів України. У травні ці маркетплейси відвідали 10,88 млн і 10,4 млн осіб відповідно. Для порівняння, за аналогічний період сайт найбільшого банку в Україні, з часткою ринку 35%, "ПриватБанку" — відвідали 11,24 млн користувачів.

Крім того, група компаній розглядає можливість надання страхових послуг та реєстрації своєї платіжної системи. "Зокрема, так, поки що ми робимо внутрішні рішення для транзакцій на Prom і Rozetka та інших маркетплейсах. Наше завдання забезпечити максимальний доступ платежів між покупцями і продавцями, це рішення з’явиться в цьому році. Ми хочемо забезпечити більшу безпеку, вирішити проблему довіри між продавцями і покупцями. В основному це пов’язано з юзабіліті", – зазначив Палієнко.

Довідка: EVO — українська продуктова IT-компанія. Її проєкти – найбільші маркетплейси для онлайн-шопінгу, сервіс електронного документообігу, майданчик для проведення державних і комерційних торгів. Щомісяця на маркетплейсах EVO люди роблять понад 2 млн замовлень.

Весною 2016 року електронну платформу Prom.ua реорганізували в групу компаній EVO, в яку входять найбільші в своїх категоріях інтернет-ресурси: Prom.ua, Satu. kz, Deal. by, Bigl.ua, Zakupki.Prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, "Вчасно", Shafa.ua, Evo. business.

Восени 2018 році АМКУ дозволив онлайн-супермаркету Rozetka Владислава Чечоткіна об'єднатися з маркетплейсами EVO.