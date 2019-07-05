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12
Чт., груд.
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Moody's назвало головний ризик для банківської системи України

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Міжнародне рейтингове агентство Moody's змінило прогноз для банківської системи України з "позитивного" на "стабільний", вказавши на ризики, пов'язані з ростом споживчого кредитування.

 Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Reuters.

Згідно з прогнозами Moody's, завдяки активізації кредитування та списанню старих кредитних боргів, кількість проблемних кредитів в банківській системі України знизиться до 54% ​​до кінця 2020 року, тоді як кінець 2018-го їх було 69%.

І хоча в агентстві не чекають дефолтів за споживчими кредитами в найближчі рік-півтора на тлі збільшення доходів домогосподарств, проте попереджають, що подальше швидке зростання цього виду кредитування може негативно вплинути на якість банківських активів при низьких темпах економічного зростання.

Аналітики зазначають, що стабільність української економіки і фінансової системи залежатиме від подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо:

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