СЕО Horizon Capital сказала, який бізнес приведе Україну до клубу розвинених країн

Україна має дивовижні інвестиційні можливості, які доступні для тих, "хто дивиться далі газетних заголовків та витрачає час на реальне вивчення ситуації на місці".

Таку думку висловила засновник і головний виконавчий директор Horizon Capital, голова Ради директорів Американської торговельної палати в Україні, співінвестор БІЗНЕС100 Олена Кошарна, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Ліга. Бізнес".

Вона зауважила, що сьогодні Україна представляє собою інвестиційну можливість завдяки своїм висококваліфікованим робітникам, конкурентоспроможній платформі собівартості та близькості до Європи. "Завдяки проведеній програмі реформ, країна піднялася на 81-ше місце в порівнянні із 2012 роком у рейтингу легкості ведення бізнесу, складеному Світовим банком. Україна сьогодні знаходиться вище Індії, Бразилії та Аргентини, країн з сильним інвестиційним профілем", — зазначила Кошарна.

Як приклад вона навела компанію Horizon Capital з активами понад $850 млн, що інвестує в підприємців-візіонерів, які управляють швидкозростаючими вітчизняними та експортно-орієнтованими компаніями.

"Швидкозростаючі вітчизняні компанії здатні випереджати наслідки девальвації місцевої валюти, тоді як компанії-експортери виграють від валютних коливань, оскільки використовують конкурентоспроможні місцеві платформи для досягнення успіху на світових ринках — будь то у сфері ІТ, продуктів харчування та сільського господарства", — зазначила Кошарна.

Співінвестор БІЗНЕС 100 переконана, що Україна має дивовижні інвестиційні можливості, які доступні для тих, "хто дивиться далі газетних заголовків та витрачає час на реальне вивчення ситуації на місці".

"Horizon Capital, з чотирма фондами в управлінні та понад 20-ма роками інвестиційного досвіду в регіоні, використовує цю можливість. Ми підтримуємо лідерів, які будують справжніми компаніями-чемпіонами у своїх галузях, які є номер один у своїй галузі та зацікавлені у капіталі для зростання і цінують партнера, який сприяє їх успіху. Підтримуємо українські компанії, які пропонують товари та послуги, що знаходяться вище у ланцюгу створення вартості та прагнуть до досконалості. Це ставить їх в один ряд з найкращими світовими компаніями", — зауважила виконавчий директор компанії.

Нагадаємо, у квітні 2019 року засновник і головний виконавчий директор Horizon Capital, учасниця платформи БІЗНЕС100 Олена Кошарна звернулася з відкритим листом до президента України Володимира Зеленського, в якому дала по три рекомендації в кожному з пріоритетних, на її думку, напрямків.