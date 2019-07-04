В Україні зареєстрували нову платіжну систему

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт Нацбанку.

Зазначається, що платіжною організацією Lime Money є ТОВ "Смарт Фінексперт" (Миколаїв).

Таким чином, Lime Money стала 12-ю внутрішньодержавною платіжною системою на ринку України, яка створена небанківськими установами.

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