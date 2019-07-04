В Україні зареєстрували нову платіжну систему

Національний банк України (НБУ) погодив правила і зареєстрував внутрішньодержавну платіжну систему Lime Money.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт Нацбанку.
Зазначається, що платіжною організацією Lime Money є ТОВ "Смарт Фінексперт" (Миколаїв).
Таким чином, Lime Money стала 12-ю внутрішньодержавною платіжною системою на ринку України, яка створена небанківськими установами.
Нагадаємо:
- У червні 2019 рок Нацбанк України зареєстрував внутрішньодержавну платіжну систему ЮАПЕЙ.
- За даними Нацбанку, на кінець 2018 року в Україні функціонувало 42 внутрішньодержавні та міжнародні платіжні системи, створені резидентами і нерезидентами, а також дві системи регулятора. Єдиною системно важливою платіжною системою в Україні, за результатами минулого року, залишається Система електронних платежів (СЕП НБУ). Соціально важливими визнані платіжні системи Поштовий переказ, FORPOST, Masterсard, Visa, Western Union.