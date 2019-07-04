Найближчим часом в Україну можуть зайти потужні канадські інвестори.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив засновник компанії "Укр-Китай Коммунікейшн" В`ячеслав Лисенко за підсумками конференції в Торонто за участі українського презиента Володимира Зеленського, інформує БІЗНЕС.
"Якщо все буде добре, то в Україну можуть зайти й інші канадські інвестори: український президент Зеленський і канадський прем'єр Трюдо пообіцяли розширити дії двосторонньої угоди про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій...Найближчим часом в Україні можуть зайти такі великі компанії, як Brookfield, TIU, Black Iron, Vermilіon", – поінформував Лисенко.
Зокрема, Vermilіon нещодавно отримала право на розробку трьох нафтогазових ділянок разом з "Укргазвидобуванням".
Також бізнесмен повідомив, що Канада виділить Україні $ 25 млн допомоги для реалізації реформ щодо розвитку демократії;
Окрім цього, канадська сторона запропонувала приєднати Україну до програми Trusted Travelers – спрощена процедура приїзду до Канади. На додаток до цього, у найближчі місяці глави двох держав планують підписати угоду про молодіжні обміни – тепер студентам буде легше поїхати вчитися в Канаду по обміну, якщо навчання триватиме не більше одного року.
"Не знаю, що з усього сказаного буде реалізовано через рік. Але діалог є, наш голос чують, і це однозначно позитивний момент!", – резюмував Лисенко.
Нагадаємо:
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- Президент Володимир Зеленський закликав канадський бізнес інвестувати в Україну та запропонував створити окремий фонд для спільного інвестування канадців українського походження в проєкти в Україні.
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У січні 2019 року компанія TIU Canada повідомила, що купує два проєкти з будівництва сонячних електростанцій (СЕС) в Одеській області загальною потужністю 32,4 МВт. Це вже третя покупка TIU Canada з моменту початку діяльності в Україні в 2017 році.
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У Львові розпочалося будівництво Innovation District IT Park. Одним з інвесторів цього проєкту виступив відомий канадський фонд Brookfield.