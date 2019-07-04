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В Україну можуть зайти потужні канадські інвестори

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Найближчим часом в Україну можуть зайти потужні канадські інвестори.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив засновник компанії "Укр-Китай Коммунікейшн" В`ячеслав Лисенко за підсумками конференції в Торонто за участі українського презиента Володимира Зеленського, інформує БІЗНЕС.

"Якщо все буде добре, то в Україну можуть зайти й інші канадські інвестори: український президент Зеленський і канадський прем'єр Трюдо пообіцяли розширити дії двосторонньої угоди про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій...Найближчим часом в Україні можуть зайти такі великі компанії, як Brookfield, TIU, Black Iron, Vermilіon", – поінформував Лисенко.

Зокрема, Vermilіon нещодавно отримала право на розробку трьох нафтогазових ділянок разом з "Укргазвидобуванням".

Також бізнесмен повідомив, що Канада виділить Україні $ 25 млн допомоги для реалізації реформ щодо розвитку демократії;

Окрім цього, канадська сторона запропонувала приєднати Україну до програми Trusted Travelers – спрощена процедура приїзду до Канади. На додаток до цього, у найближчі місяці глави двох держав планують підписати угоду про молодіжні обміни – тепер студентам буде легше поїхати вчитися в Канаду по обміну, якщо навчання триватиме не більше одного року.

"Не знаю, що з усього сказаного буде реалізовано через рік. Але діалог є, наш голос чують, і це однозначно позитивний момент!", – резюмував Лисенко.

Нагадаємо:

  • 3 липня під час зустрічі з представниками бізнесу в Канаді Зеленський запросив їх взяти участь у форумі щодо відновлення Донбасу, який відбудеться восени цього року. 
  • Президент Володимир Зеленський  закликав канадський бізнес інвестувати в Україну та запропонував створити окремий фонд для спільного інвестування канадців українського походження в проєкти в Україні.
  • Канадська гірничорудна компанія Black Iron з активами в Україні веде переговори з АТ "Укрзалізниця" про можливість транспортування до 10 млн т на рік залізорудної сировини в морський торговельний порт "Південний" після будівництва підприємства з випуску концентрату на Шимановському родовищі залізних руд.

  • У січні 2019 року компанія TIU Canada повідомила, що купує два проєкти з будівництва сонячних електростанцій (СЕС) в Одеській області загальною потужністю 32,4 МВт. Це вже третя покупка TIU Canada з моменту початку діяльності в Україні в 2017 році.

  • Канадська компанія Vermilion Energy спільно з "Укргазвидобування" виграла право на розробку трьох нафтогазових ділянок в Україні.

  • У Львові розпочалося будівництво Innovation District IT Park. Одним з інвесторів цього проєкту виступив відомий канадський фонд Brookfield.

 

Володимир Зеленський бізнес Канада