В Україну можуть зайти потужні канадські інвестори

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив засновник компанії "Укр-Китай Коммунікейшн" В`ячеслав Лисенко за підсумками конференції в Торонто за участі українського презиента Володимира Зеленського, інформує БІЗНЕС.

"Якщо все буде добре, то в Україну можуть зайти й інші канадські інвестори: український президент Зеленський і канадський прем'єр Трюдо пообіцяли розширити дії двосторонньої угоди про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій...Найближчим часом в Україні можуть зайти такі великі компанії, як Brookfield, TIU, Black Iron, Vermilіon", – поінформував Лисенко.

Зокрема, Vermilіon нещодавно отримала право на розробку трьох нафтогазових ділянок разом з "Укргазвидобуванням".

Також бізнесмен повідомив, що Канада виділить Україні $ 25 млн допомоги для реалізації реформ щодо розвитку демократії;

Окрім цього, канадська сторона запропонувала приєднати Україну до програми Trusted Travelers – спрощена процедура приїзду до Канади. На додаток до цього, у найближчі місяці глави двох держав планують підписати угоду про молодіжні обміни – тепер студентам буде легше поїхати вчитися в Канаду по обміну, якщо навчання триватиме не більше одного року.

"Не знаю, що з усього сказаного буде реалізовано через рік. Але діалог є, наш голос чують, і це однозначно позитивний момент!", – резюмував Лисенко.

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