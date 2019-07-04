У Житомирі за ініціативи бізнесу запустили екопроєкт "#ЦяТорба"

Про це повідомив голова "Житомирського Бізнес клубу" Вадим Ліскі у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Ініціатором ідеї є голова ради директорів групи компаній "Ефективні інвестиції", співзасновник руху POP Movement Ukraine та співінвестор "БІЗНЕС 100" Ігор Ліскі. За його словами, мета проєкту – пояснити людям, що поліетилен вбиває, тому необхідно від нього відмовитись.

"160 тисяч пластикових пакетів кожну секунду викидається у смітники в усьому світі. Мене це дуже вразило, і ми разом із "Житомирським Бізнес-клубом" розробили проєкт #ЦяТорба. Я розумію, що сумка не замінить пластик і не зробить революцію, але революція має відбутись у наших головах. Всі мають зрозуміти, що потрібно думати про наш дім і навколишнє середовище", – розповів голова "Житомирського Бізнес клубу" під час презентації проєкту в гіпермаркеті "Ашан", передає "Житомир.info".

Першу партію в 10 тис. торбинок профінансували підприємства, що входять до "Житомирського Бізнес-клубу". Отримані від продажу кошти міська влада обіцяє пустити виключно на екологічні ініціативи.

"Частина торбинок буде поширюватись через різноманітні соціальні акції, через освітні, культурні проєкти як сувенірна продукція. Але та частина, яка надійде в реалізацію у торговельних мережах, буде реалізовуватись і повертатись назад у фонд, що створений у Агенції розвитку міста, і тим самим ми будемо підтримувати або нові екологічні ініціативи, або збільшувати обсяг виробництва цих торбинок", – сказав директор департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради Микола Костриця.

Нагадаємо, 1 липня в будинку "Освіторії" (Київ) організували прессніданок Міжнародного екологічного руху POP (ProtectOurPlanet) Movement Ukraine, щоб познайомити українську молодь із Цілями сталого розвитку ООН.