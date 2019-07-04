У Черкасах зібрали перший урожай з "повітря"

В "Інституті здоров’я рослин" (Черкаси) зібрали перший аеропонний урожай з рослин, вирощених без ґрунту.

Про це Інститут повідомляє на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Сьогодні в Інституті вирощують 5 культур – полуницю, базилік, перець, огірки та помідори. "Увесь секрет вирощування рослин без ґрунту – світло, вода і стабільна температура. Коренева система рослин знаходиться в повітрі та з заданою періодичністю обприскується водою з добривами. В таких умовах рослини ростуть набагато швидше: збалансоване живлення, відсутність стресових умов, стабільні температура та вологість дають змогу значно пришвидшити отримання урожаю. А аеропонні врожаї можна збирати цілий рік: томати і перець – до 4 разів, салат – аж до 12№, – розповів керівник агробіологічної лабораторії Інституту Володимир Конограй.

При цьому вчений вважає цілком реальною перспективу перенесення аеропоніки з лабораторій у сільгоспвиробництво. За його словами, тепличні аеропонні комплекси можна створювати на базі старих фермерських господарств, у підвальних приміщеннях.

Зазначається, що аеропоніка є одним із провідних напрямків розвитку світового АПК, і завдяки розробкам вчених Україна має всі можливості стати лідером цього ринку. "Тож в Інституті проводять дослідження аеропоніки, аби в перспективі розпочати промисловий випуск добрив для вирощування рослин без ґрунту.

У планах – досліди із соняшником", – повідомили в Інституті.

Довідка: Науково-дослідного інституту "Інститут здоров’я рослин" ("Crop Care Institute") відкрили 7 червня у Черкасах. Його засновником є виробник засобів захисту рослин та мікродобрив ГК "UKRAVIT.

У його планах – відкрити філії "Інституту здоров’я рослин" в кожній області України і забезпечити аграріїв повним комплексом послуг: від аналізу до впровадження новітніх технологій.