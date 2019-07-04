"Держава у смартфоні": Бізнес зробив Зеленському пропозицію

Предстаники Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) запропонували владі своє бачення реалізації проєкту "Держава у смартфоні".
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт Асоціації.
На думку бізнесу, процес переведення держави у смартфон треба розділити на дві складові: послуги (в тому числі, видача документів та довідок) та реєстри/відкриті дані.
"Водночас, вже зараз в електронний формат варто переводити 13 послуг та 16 реєстрів. Хоча, безумовно, їх кількість значно більша і в подальшому бізнес сподівається, що все ж більшість послуг/інформації, що надається державою буде діджиталізована. А документообіг в органах влади буде електронізовано, що надасть можливість онлайн відслідковувати будь-яке звернення", – заявили в ЄБА.
У сфері послуг бізнес пропонує:
- впровадити BankID, що дозволить українцям відкрити банківський рахунок зі свого смартфону без обов’язкової фізичної присутності клієнта для ідентифікації;
- впровадити безготівкові платежі за адмінпослуги по всій Україні;
- забезпечити передачу електронної звітності з використанням електронного цифрового підпису до державних органів, що спростить звітний процес при прийнятті на роботу працівників, звільненні, відрядженнях тощо;
- створити електронний кабінет для митниці (за аналогією з податковим) для дієвого часового контролю виконання митних формальностей;
- забезпечити онлайн подачу документів в "єдине вікно" без участі митного брокера та митної декларації без спеціальної платної програми;
- забезпечити замовлення марок акцизного податку, яке вже давно має відбуватись онлайн в Кабінеті платника податків, але в реальності компанії везуть флешку до територіальних відділень ДФС;
- запровадити видачу електронних рецептів для лікування тварин, що дозволить підвищити якість та безпечність продукції (м’яса, молока тощо);
- передбачити можливість видачі споживачам гарантійних талонів на побутову техніку і електроніку в електронному вигляді, за прикладом деяких країн ЄС або США;
- запровадити додаток "Купуй безпечне", що допоможе визначити чи ввозився товар офіційно в Україну, а відтак чи він адаптований до вимог нашого ринку (до прикладу, побутова техніка) та поскаржитись на недобросовісного підприємця;
- створити електронний кабінет заявників для візуалізації всіх етапів затвердження проведення клінічних випробувань та електронного кабінету для візуалізації процесу проходження розмитнення вантажів з досліджуваними лікарськими засобами та допоміжними матеріалами;
- виконати вимоги ФАО задля приєднання до системи електронного обігу фітосанітарних сертифікатів в Україні.
В контексті реєстрів в ЄБА пропонують:
- Відкрити доступ до обліку (реєстру) виданих дозволів на міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом – щоб врегулювати проблему несвоєчасного повернення дозволів окремими перевізниками та збільшити ефективність використання наявних дозволів.
- Перевести в електронний реєстр інформацію щодо дозволів на оптову торгівлю алкогольними напоями та інформації щодо ліцензій виробників та імпортерів алкогольних напоїв, адже наразі дані містяться в паперовому варіанті.
- Відкрити Реєстр обсягів зерна на елеваторах та переведення обороту складських документів в електронну форму. "Адже на сьогодні існує високий рівень розкрадань на зернових складах, найперше, через те, що складські документи існують у документальній формі, що створює середовище для шахрайських дій та незаконних схем обігу товару", – зазначили в ЄБА.
- Створити реєстр харчових добавок, харчових ензимів, ароматизаторів та запровадження електронної системи фармакологічного нагляду, задля аналізу побічних реакцій при використанні ветеринарних лікарських засобів.
- Створити реєстр підприємств, які мають потужності для утилізації конфіскованої контрафактної продукції, адже наразі подальша доля конфіскованої за рішенням суду продукції, наприклад, алкоголю – невідома.
- Запровадити загальнодержавний електронний реєстр лісорубних квитків та загальнодержавну систему електронного обліку деревини, обов’язкову для ведення всіма постійними лісокористувачами. Це сприятиме відкритості інформації, пов’язаної з лісовим господарством та зменшенню обігу незаконно заготовленої деревини.
- Повноцінно запровадити електронний реєстр листків непрацездатності, який дозволить якісно боротись з фіктивними лікарняними.
- Забезпечити коректну роботу єдиної бази даних ДП "Державний експертний центр МОЗ України" та Державної служби з лікарських засобів і контролю за наркотиками, щоб уникнути затримок, пов`язаних із відсутністю або несвоєчасним оновленням відповідної інформації при проведенні державного контролю якості лікарських засобів.
- Створити єдину базу даних медичних виробів на ринку України, в тому числі, для боротьби із сірим імпортом.
- Надати офіційний статус та запустити Реєстр клінічних досліджень лікарських засобів.
- Cтворити єдиний офіційний Реєстр лікувально-профілактичних закладів/установ і фізичних осіб підприємців, які мають ліцензію на медичну діяльність, з інформацією про акредитацію.
- Створити реєстри пацієнтів, щоб мати актуальну медичну статистику, наприклад про поширеність і кількість захворювань в Україні.
Нагадаємо:
- У травні 2019 року президент Володимир Зеленський анонсував проєкт "Держава у смартфоні", який дозволить кожному громадянинову за допомогою телефону контролювати владу та її дії.
- За даними Кабінету міністрів, 125 послуг вже надається в електронному вигляді, проте більшість з них не працює на 100% в онлайні, а система ідентифікації залишається незручною для громадянина та бізнесу.
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