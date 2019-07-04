"Держава у смартфоні": Бізнес зробив Зеленському пропозицію

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт Асоціації.

На думку бізнесу, процес переведення держави у смартфон треба розділити на дві складові: послуги (в тому числі, видача документів та довідок) та реєстри/відкриті дані.

"Водночас, вже зараз в електронний формат варто переводити 13 послуг та 16 реєстрів. Хоча, безумовно, їх кількість значно більша і в подальшому бізнес сподівається, що все ж більшість послуг/інформації, що надається державою буде діджиталізована. А документообіг в органах влади буде електронізовано, що надасть можливість онлайн відслідковувати будь-яке звернення", – заявили в ЄБА.

У сфері послуг бізнес пропонує:

впровадити BankID, що дозволить українцям відкрити банківський рахунок зі свого смартфону без обов’язкової фізичної присутності клієнта для ідентифікації;

впровадити безготівкові платежі за адмінпослуги по всій Україні;

забезпечити передачу електронної звітності з використанням електронного цифрового підпису до державних органів, що спростить звітний процес при прийнятті на роботу працівників, звільненні, відрядженнях тощо;

створити електронний кабінет для митниці (за аналогією з податковим) для дієвого часового контролю виконання митних формальностей;

забезпечити онлайн подачу документів в "єдине вікно" без участі митного брокера та митної декларації без спеціальної платної програми;

забезпечити замовлення марок акцизного податку, яке вже давно має відбуватись онлайн в Кабінеті платника податків, але в реальності компанії везуть флешку до територіальних відділень ДФС;

запровадити видачу електронних рецептів для лікування тварин, що дозволить підвищити якість та безпечність продукції (м’яса, молока тощо);

передбачити можливість видачі споживачам гарантійних талонів на побутову техніку і електроніку в електронному вигляді, за прикладом деяких країн ЄС або США;

запровадити додаток "Купуй безпечне", що допоможе визначити чи ввозився товар офіційно в Україну, а відтак чи він адаптований до вимог нашого ринку (до прикладу, побутова техніка) та поскаржитись на недобросовісного підприємця;

створити електронний кабінет заявників для візуалізації всіх етапів затвердження проведення клінічних випробувань та електронного кабінету для візуалізації процесу проходження розмитнення вантажів з досліджуваними лікарськими засобами та допоміжними матеріалами;

виконати вимоги ФАО задля приєднання до системи електронного обігу фітосанітарних сертифікатів в Україні.

В контексті реєстрів в ЄБА пропонують:

Відкрити доступ до обліку (реєстру) виданих дозволів на міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом – щоб врегулювати проблему несвоєчасного повернення дозволів окремими перевізниками та збільшити ефективність використання наявних дозволів.

Перевести в електронний реєстр інформацію щодо дозволів на оптову торгівлю алкогольними напоями та інформації щодо ліцензій виробників та імпортерів алкогольних напоїв, адже наразі дані містяться в паперовому варіанті.

Відкрити Реєстр обсягів зерна на елеваторах та переведення обороту складських документів в електронну форму. "Адже на сьогодні існує високий рівень розкрадань на зернових складах, найперше, через те, що складські документи існують у документальній формі, що створює середовище для шахрайських дій та незаконних схем обігу товару", – зазначили в ЄБА.

Створити реєстр харчових добавок, харчових ензимів, ароматизаторів та запровадження електронної системи фармакологічного нагляду, задля аналізу побічних реакцій при використанні ветеринарних лікарських засобів.

Створити реєстр підприємств, які мають потужності для утилізації конфіскованої контрафактної продукції, адже наразі подальша доля конфіскованої за рішенням суду продукції, наприклад, алкоголю – невідома.

Запровадити загальнодержавний електронний реєстр лісорубних квитків та загальнодержавну систему електронного обліку деревини, обов’язкову для ведення всіма постійними лісокористувачами. Це сприятиме відкритості інформації, пов’язаної з лісовим господарством та зменшенню обігу незаконно заготовленої деревини.

Повноцінно запровадити електронний реєстр листків непрацездатності, який дозволить якісно боротись з фіктивними лікарняними.

Забезпечити коректну роботу єдиної бази даних ДП "Державний експертний центр МОЗ України" та Державної служби з лікарських засобів і контролю за наркотиками, щоб уникнути затримок, пов`язаних із відсутністю або несвоєчасним оновленням відповідної інформації при проведенні державного контролю якості лікарських засобів.

Створити єдину базу даних медичних виробів на ринку України, в тому числі, для боротьби із сірим імпортом.

Надати офіційний статус та запустити Реєстр клінічних досліджень лікарських засобів.

Cтворити єдиний офіційний Реєстр лікувально-профілактичних закладів/установ і фізичних осіб підприємців, які мають ліцензію на медичну діяльність, з інформацією про акредитацію.

Створити реєстри пацієнтів, щоб мати актуальну медичну статистику, наприклад про поширеність і кількість захворювань в Україні.

Нагадаємо:

У травні 2019 року президент Володимир Зеленський анонсував проєкт "Держава у смартфоні", який дозволить кожному громадянинову за допомогою телефону контролювати владу та її дії.

За даними Кабінету міністрів, 125 послуг вже надається в електронному вигляді, проте більшість з них не працює на 100% в онлайні, а система ідентифікації залишається незручною для громадянина та бізнесу.

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