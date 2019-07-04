Україна за півроку заробила 265 млн грн на малій приватизації

З початку року через електронні аукціони було продано 197 із 301-го об’єкта малої приватизації.

Про це повідомив виконуючий обов'язки голови Фонду держмайна Віталій Трубаров у Facebook, інформує БІЗНЕС.

За його даними, від малої приватизації Україна заробила 615 млн грн. "265 мільйонів гривень фактичних надходжень від малої приватизації з початку року", – констатував Трубаров.

Він додав, що по 104 об’єктах очікується проведення аукціонів, загальна стартова ціна яких 76 млн грн.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський анонсував велику приватизацію у 2019 році.

На початку травня міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко повідомив, що з моменту старту малої приватизації (з липня 2018 року) до бюджетів усіх рівнів надійшов 1 млрд грн. За цей час системі Prozorro. Продажі було проведено 808 аукціонів, на яких продано 552 об’єкти державної власності.

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