Інспекції Держпраці: перевірок не…

Данило Глоба

Інновації від одеських митарів:…

Володимир Полевий

Кадровий магніт

Олег Лиховид

Як делегувати повноваження

Річард Бренсон

БІЗНЕС-ЗАХИСТ як місія

Володимир Чеповий

04
Чт., лип.
13 Нові матеріали

Трамп пригрозив Європі та Китаю "валютною війною"

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Президент США Дональд Трамп звинуватив Європу і Китай у маніпулюванні своїми валютами.

Про це Трамп написав у Twitter, інформує БІЗНЕС.

"Китай і Європа грають у велику валютну маніпуляційну гру і закачують гроші в їхню систему, щоб конкурувати з США. Ми повинні відповідати або продовжувати "залишатися в дурнях", які будуть сидіти і ввічливо спостерігати, як інші країни продовжують грати в свої ігри – як і багато років!", – обурився американський лідер.

Раніше голова Європейського центрального банку Маріо Драгі заявив, що установа не впливає на обмінний курс євро, відкидаючи твердження про маніпуляції валютою.

Нагадаємо:

  •  У червні президент США Дональд Трамп звинуватив єврозону і Китай в прагненні ослабити власні валюти, щоб отримати конкурентну перевагу перед США.
  • 2 липня стало відомо, що США розглядають можливість введення додаткових мит на європейські товари на суму $4 млрд у відповідь на нібито незаконні субсидії ЄС для авіаційної галузі, зокрема європейського авіавиробника Airbus.

Довідка: Торговельна війна між Китаєм та США є результатом серії протекціоністських економічних заходів, здійснених адміністрацією Дональда Трампа у зовнішній торгівлі з 2017 року. Ще під час виборчої кампанії 2016 року Трамп проголосив намір переглянути невигідні для США економічні угоди зі своїми основними економічними партнерами — Китаєм, ЄС, а також з іншими країнами. 

Крім того, у США виникли претензії до Китаю щодо захисту американської інтелектуальної власності.

валюта США Китай Європа Дональд Трамп