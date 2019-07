Трамп пригрозив Європі та Китаю "валютною війною"

Про це Трамп написав у Twitter, інформує БІЗНЕС.

"Китай і Європа грають у велику валютну маніпуляційну гру і закачують гроші в їхню систему, щоб конкурувати з США. Ми повинні відповідати або продовжувати "залишатися в дурнях", які будуть сидіти і ввічливо спостерігати, як інші країни продовжують грати в свої ігри – як і багато років!", – обурився американський лідер.

Раніше голова Європейського центрального банку Маріо Драгі заявив, що установа не впливає на обмінний курс євро, відкидаючи твердження про маніпуляції валютою.

China and Europe playing big currency manipulation game and pumping money into their system in order to compete with USA. We should MATCH, or continue being the dummies who sit back and politely watch as other countries continue to play their games - as they have for many years!