В українські порти обіцяють інвестувати вдвічі більше

Адміністрація морських портів України (АМПУ) у поточному році планує вдвічі збільшити інвестиції у розвиток портової інфраструктури.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу АМПУ.

"У 2019 році очікується збільшення фінансування [у розвиток портової інфраструктури] удвічі", – сказав очільник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

Говорячи, зокрема, про розвиток інфраструктури Миколаївського порту, в Адміністрації зазначили, що наприкінці минулого року домовилися з однією з найбільших світових продовольчих корпорацій COFCO про реалізацію спільного проєкту з розвитку зернового терміналу та реконструкції причалу № 0 в Миколаївському порту. Також зараз у роботі перебуває низка інших проєктів, зокрема, будівництво причалу № 8. Їх реалізація збільшить можливості порту з перевалки вантажів щонайменше на 4 млн т на рік.

Очікується, що внаслідок реалізації низки інвестиційних проєктів вантажообіг агропродукції у Миколаївському порту зросте на 30%.

Окрім реконструкції та розвитку причального фронту, цього року в Миколаївському порту планується завершити експлуатаційне днопоглиблення підхідного каналу та акваторії порту, а також підхідного каналу порту "Дніпро-Бузький". Наразі виконано понад 90% від запланованих обсягів робіт на підхідному каналі.

За підсумками реалізації проєкту, його глибини будуть доведені до паспортних: 11,2 м та 11,5 м.

Нагадаємо:

У 2019 році АМПУ планує експлуатаційне днопоглиблення в Маріупольському, Бердянському, Ізмаїльському, Миколаївському, Одеському, Херсонському та Чорноморському морських портах, а також на глибоководному судновому ході Дунай – Чорне море, Бузько-Дніпровсько-Лиманському, Дністровсько-Лиманському і Херсонському морському каналах. Також триває реалізація двох масштабних проєктів капітального днопоглиблення у морських портах "Чорноморськ" і "Південний".

У 2018 році днопоглиблювальні роботи виконувались у 6 із 13 портів України: для збільшення глибин – у гаванях "Южного" та Чорноморська, для підтримання існуючих – в гаванях Херсону, Ізмаїла, а також Маріуполя і Бердянська.

У червні 2019 року АМПУ розпочала проєкт днопоглиблення біля причалів морського порту "Чорноморськ".

Довідка: Миколаївський морський порт входить до трійки найбільших портів України і знаходиться в списку підприємств, які мають стратегічне значення для української економіки.

Зараз у порту налічується 23 державні та 14 приватних причалів. Порт розташований на лівому березі річки Південний Буг та з'єднаний з басейном Чорного моря Бузько-Дніпровсько-лиманським каналом (БДЛК), що складається з 13 колін.

Площа акваторії порту — 323 га, території — 69,3 га. Навігація в порту триває цілий рік.

Миколаївський порт є лідером серед портів України за обсягами перевалки хлібних вантажів та олії. Минулого року стивідорні компанії, що працюють у порту, перевалили 13,6 млн тонн хлібних вантажів та 2,5 млн тонн олії – ці показники стали рекордними серед морських портів України в 2018 році.

За перше півріччя 2019 року порт вийшов на показник перевалки в понад 15 млн т, що на 20% перевищує показники за аналогічний період 2018 року.